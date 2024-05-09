Зарубина усомнилась в вокальном даре Пугачевой: «Это, знаете, как читать стихи под музыку»

Известная певица Ольга Зарубина высказала свое мнение о вокальном таланте певицы Аллы Пугачевой.
По ее словам, Алла Пугачева в свое время была сильна в драматургии и презентации песен, что помогло ей привлечь внимание публики и стать Примадонной.
Однако, как утверждает Ольга Зарубина, у Аллы Пугачевой никогда не было выдающегося вокала. Она не обладала широким диапазоном голоса и не умела использовать свои верхние ноты.
Ольга Зарубина привела в пример таких певиц, как Уитни Хьюстон и Селин Дион, которые, по ее мнению, настоящие, мощные вокалистки, в отличие от Аллы Пугачевой.
Ольга Зарубина. Фото: Global Look Press
«Что касается Пугачевой, то о вокале в ее случае говорить не приходится. Драматургия – да, она брала этим. Но это, знаете, как читать стихи под музыку», - отметила Ольга Зарубина.
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