Зарубина усомнилась в вокальном даре Пугачевой: «Это, знаете, как читать стихи под музыку»

Известная певица Ольга Зарубина высказала свое мнение о вокальном таланте певицы Аллы Пугачевой.

По ее словам, Алла Пугачева в свое время была сильна в драматургии и презентации песен, что помогло ей привлечь внимание публики и стать Примадонной.

Однако, как утверждает Ольга Зарубина, у Аллы Пугачевой никогда не было выдающегося вокала. Она не обладала широким диапазоном голоса и не умела использовать свои верхние ноты.

Ольга Зарубина привела в пример таких певиц, как Уитни Хьюстон и Селин Дион, которые, по ее мнению, настоящие, мощные вокалистки, в отличие от Аллы Пугачевой.