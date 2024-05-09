Беременная Таня Мусульбес поправилась на десять килограммов: «Живот и грудь очень увеличились»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес, находясь в ожидании ребенка, поделилась информацией о прибавке в весе. Таня Мусульбес рассказала, сколько килограммов набрала, отвечая на вопросы подписчиков во время интерактива в соцсети.

По словам Татьяны Мусульбес, она прибавила десять килограммов. При этом будущая мама утверждает, что внешне это практически незаметно.

«10 килограмм, - ответила Татьяна Мусульбес на вопрос о прибавке в весе за беременность. Но если смотреть на фигуру, то в руках и ногах я этого не вижу. Тут только живот и грудь очень увеличились в размере».

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Напомним, Таня Мусульбес станет мамой в начале лета. Отец ее ребенка, бывший участник телепроекта Роман Капаклы. Пара пока не вступила в официальный брак.