Ольга Ветер — о реакции сына на встречу с отцом Глебом Жемчуговым: «Смотрит, как он выходит из подъезда и уезжает»

Ольга Ветер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», поделилась своим опытом организации встреч сына Миши с его отцом, бывшим мужем Ольги, Глебом Жемчуговым.

Она отметила, что после каждой такой встречи получает много сообщений в директ, где люди выражают разные мнения. Некоторые жалеют мальчика, считая, что такие встречи могут навредить его психическому здоровью. Другие утверждают, что она расшатывает его психику, позволяя сыну видеться с отцом.

Ольга Ветер поделилась кадрами плачущего сына Миши. Она уточнила, что так происходит всякий раз, когда Глеб Жемчугов и Миша расстаются.

У отца и сына очень теплые отношения.