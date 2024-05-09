Ольга Ветер — о реакции сына на встречу с отцом Глебом Жемчуговым: «Смотрит, как он выходит из подъезда и уезжает»

Ольга Ветер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», поделилась своим опытом организации встреч сына Миши с его отцом, бывшим мужем Ольги, Глебом Жемчуговым.
Она отметила, что после каждой такой встречи получает много сообщений в директ, где люди выражают разные мнения. Некоторые жалеют мальчика, считая, что такие встречи могут навредить его психическому здоровью. Другие утверждают, что она расшатывает его психику, позволяя сыну видеться с отцом.
Ольга Ветер поделилась кадрами плачущего сына Миши. Она уточнила, что так происходит всякий раз, когда Глеб Жемчугов и Миша расстаются.
У отца и сына очень теплые отношения.
Сын Ольги Ветер и Глеба Жемчугова. Фото: соцсети Ольги Ветер
«Редкие встречи с отцом. Стоит смотрит, как он выходит из подъезда, садится в машину и уезжает», - написала под кадрами Ольга Ветер.
Ольга Ветер признает, что решение позволить сыну видеться с отцом было непростым. Однако она предпочла второй вариант, считая, что запрет на общение с родителем может негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребенка. Ольга Ветер уверена, что лучше видеть слезы Миши после расставания с Глебом, чем запрещать общение с отцом.