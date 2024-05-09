Юлиан о своем дедушке-ветеране: «Женился на дочке репрессированного, для него любовь важнее всего была»

После войны Василий Трифонович стал военным и возглавлял штаб гражданской обороны в Коломне, где Юлиан провел свое детство. «Он был подполковником и женился на дочке репрессированного, несмотря на возможные последствия для своей карьеры. Для него любовь была важнее всего», — заметил певец.

Знакомые его умоляли не делать глупостей, ведь он не продвинется вверх по служебной лестнице, но Василий Трифонович и слушать никого не хотел. В свои зрелые 49 лет он впервые встретил ту, которую полюбил по-настоящему, и она для него стала важнее всех на свете.

Позже папу жены Василия Трифоновича реабилитировали, но тот так и остался подполковником, хотя мог бы со своими талантами дойти до полковника точно.

Юлиан не скрыл, что его дедушка был для него самым близким человеком, и он очень скучает по нему.

«Я как-то приехал к нему в Коломну, и он говорит: «Я вот подумал, ты тоже боец, хочу тебе подарить свой орден». И подарил Орден Отечественной войны I степени. Для меня теперь это главная награда в жизни, этот орден, наверное, даже звание государственное будет не так важно. А вот именно военный орден, который мне вручил мой дедушка. Он был уникальным, настоящим героем, который до конца своих дней оставался верен своим принципам и идеалам», — заключил певец.

Юлиан поздравил всех россиян с Днем Победы и пожелал людям не забывать о воинской славе наших предков.