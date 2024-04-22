Погребняк сильно ударила ногу во время испытаний на шоу «Сокровища императора»: «Карма за Алану прилетела!»

На ТНТ в шоу «Сокровища императора» произошел забавный инцидент с участием продюсера Марии Погребняк.

Знаменитая блондинка призналась что ее настигла карма во время прохождения испытаний на телепроекте. Звезда действовала в игре в паре с моделью Аланой Мамаевой. Во время прохождения испытаний на телепроекте у брюнетки по какой-то причине, которую не огласили на шоу, сильно заболело колено.

И Мария Погребняк все время ее поторапливала. Алана Мамаева долго терпела, а потом заявила:

«Попробуй сломать колено и пройти это испытание! Тогда поймешь меня!»

Буквально через несколько минут Мария Погребняк сильно ударилась коленом о металлическое ограждение. Она сразу же вспомнила слова своей подруги Аланы Мамаевой и произнесла:

«Карма за Алану прилетела!»

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