Дана Борисова рассказала, что похудела на 9 килограммов

Дана Борисова всерьез занялась своим внешним видом. Телеведущая рассказала в соцсетях о том, что ей удалось сбросить целых 9 килограммов. И, судя по всему, на этот раз звезда обошлась без липосакции.

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Напомним, в прошлом Борисова имела печальный опыт пластических операций. Поэтому теперь она старается избегать такого рода вмешательств.

Телеведущая не стала раскрывать секрета своего преображения, но намекнула, что новой фигурой она обязана массажисту и косметологу. А вот со спортом звезда никак не может подружиться, поэтому пока обходится без него.

К слову, Борисова никогда особо не комплексовала из-за лишнего веса. Она спокойно выкладывала фотографии в купальнике даже тогда, когда ее тело было не в самом идеальном состоянии.