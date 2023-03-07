Шокирующие подробности жизни Даны Борисовой: 3 стыдные тайны звезды «Армейского магазина», о которых она хочет забыть

Популярная телеведущая наделала немало ошибок. Она уверяет, что все они трансформировались для нее в опыт и помогли стать мудрее. Впрочем, есть в жизни Даны Борисовой три вещи, о которых ей приходится жалеть до сих пор.
Дана Борисова: детство и юность
Дана Борисова в детстве с родителями. Фото: соцсети
Дана родилась 13 июня 1976 года в небольшом белорусском городе Мозырь. Но детство ее прошло в Норильске: семья переехала туда, когда девочке было всего несколько месяцев. Ее мама была медсестрой, а отец работал в милиции — и воспитывал дочку довольно строго, прививая навыки самодисциплины. Будущая звезда росла самостоятельной и послушной. Хорошо училась, занималась в кружках и секциях, играла на пианино. Только вот с другими детьми не ладила. Была незаметной «серой мышкой» и совсем не нравилась мальчишкам.
Дана Борисова: начало карьеры
Дана Борисова в юности. Фото: соцсети
Интересная жизнь началась после того, как Дана однажды, прочитав объявление, приняла участие в конкурсе Норильской телерадиокомпании. И, несмотря на огромное количество желающих, прошла отбор и попала в класс тележурналистики.
В 16 лет Борисова стала диктором Норильского телеканала, ей доверили вести молодежную передачу «Зебра», потом она стала появляться на экранах в качестве ведущей телешоу «Примите поздравления».
1993 год стал для Даны решающим. Она окончила школу и решительно отправилась в Москву — строить карьеру на телевидении. Девушка сумела поступить в МГУ, но проучилась там недолго: в ее жизни появилась передача «Армейский магазин», и совмещать учебу и работу оказалось чрезмерно тяжело. Дана выбрала работу.
Дана Борисова: «Армейский магазин»
Дана Борисова в передаче «Армейский магазин». Фото: скриншот
Долгое время Дана объясняла свой ранний успех на телевидении собственным талантом и мастерством держаться в кадре. Правда, злые языки утверждали: не могла 17-летняя вчерашняя школьница из Норильска оказаться лучше множества профессионалов, претендовавших на роль ведущей в «Армейском магазине», тут явно что-то не так.
И лишь сравнительно недавно, после того как актриса Елена Проклова рассказала о случившихся много лет назад домогательствах со стороны режиссера, Дана рассказала: в ее жизни тоже был такой эпизод.
В кастинге передачи об армейских буднях участвовали сотни претенденток, но продюсер проявил к ней недвусмысленный интерес. По словам Даны, ради перспективной работы она уступила домогательствам.
«У меня не было возможности, по сути, отказаться. Я не могла ему конкретно надавать по морде и сбежать, потому что я ценила эту работу. Это все болезненно продолжалось три года. Я забеременела и сделала аборт где-то на большом сроке. Он дал понять, что вариант рождения ребенка не рассматривается. Я вошла в эту жизнь вот с такой помойки», — рассказывала ведущая.
Как бы там ни было, но «Армейский магазин» сделал Борисову звездой и кумиром. Стройную яркую блондинку (при росте 170 см Дана весит 51 кг) скоро стали узнавать на улицах, в любой воинской части ее принимали на высшем уровне — как принимают генералов.
Дана Борисова: горячие фото, «Плейбой»
Дана Борисова охотно делится с подписчиками своими «горячими» снимками. Фото: соцсети
Жизнь популярной телеведущей очень нравилась Дане. Она была полна решимости продолжать строить карьеру звезды. И когда ей предложили откровенные съемки для «Плейбоя», девушка согласилась.
Ее «горячие» фото появились в журнале в 1996 году. Последовал скандал и служебное расследование — в то время подобные фото еще не были привычной практикой в нашей стране. Но все это лишь послужило укреплению популярности Борисовой.
Дана Борисова: другие проекты
Дана Борисова с мамой. Фото: соцсети
В 2002 году Дана приняла участие в реалити-шоу «Последний герой – 3: Остаться в живых», вела передачу «Город хищниц», появилась в шоу Елены Ханги «Принцип домино». Пробовала Дана себя и в качестве актрисы — снялась в фильме «Медвежья охота». Несколько раз она уходила из «Армейского магазина», возвращалась — пока не покинула шоу окончательно.
Зато эффектная блондинка привлекала к себе всеобщее внимание, став ведущей украинской передачи «Битва экстрасенсов» и в телешоу Первого канала «Вышка». В паре с Виктором Логиновым она вела программу «Машина», а вместе со Станиславом Костюшкиным участвовала в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Поклонники могли видеть ее в одном из сезонов «Форта Боярда», который вел Сергей Бурунов.
Дана Борисова: зависимость и лечение
Дана Борисова и Андрей Малахов. Фото: соцсети
В апреле 2017 года произошел скандал: в эфире шоу «Пусть говорят» мама Даны обратилась к Андрею Малахову за помощью, умоляя спасти ее дочь от страшной зависимости. Екатерина Ивановна на всю страну рассказала о пристрастии Даны к запрещенным веществам, и это подтвердили друзья ведущей.
Андрей Малахов принял активное участие в решении этой проблемы, настояв на принудительном лечении телезвезды. Дана прошла курс реабилитации в Таиланде. Это помогло ей справиться с зависимостью, но во время лечения, когда она не могла покинуть остров Самуи и приехать в Россию, ее лишили родительских прав на дочь, и Дане пришлось долго бороться за то, чтобы вернуть права на девочку.
Дана Борисова: личная жизнь
Дана Борисова и Максим Аксенов. Фото: соцсети
В 2005 году Дана познакомилась с предпринимателем Максимом Аксеновым. Вскоре она стали жить вместе в квартире Максима. В 2007 году на свет появилась их дочь Полина. Ей не было и года, когда ее родители расстались. Дана тяжело переживала разрыв с гражданским мужем.
Свадьба Даны Борисовой и Андрея Трощенко. Фото: соцсети
А потом в ее жизни появился другой мужчина — Андрей Трощенко. Они поженились в июне 2015 года, и со стороны казалось, что влюбленные безусловно счастливы. Однако через 8 месяцев пара рассталась.
Следующим мужчиной Даны Борисовой стал хоккеист Александр Морозов. Между ними начал развиваться красивый роман, за которым следили поклонники теледивы. Но однажды Дане пришлось выбирать между любимым и карьерой: ее пригласили в Америку на съемки, а Александр был категорически против. Борисова выбрала карьеру, разорвав отношения.
Правда, сам Морозов настаивал на другой версии, рассказав, что получил видеодоказательство неверности Даны. Нашлись люди, которые заявляли: мол, Борисова часто появляется на публике нетрезвой, забыла про дочь, постоянно оставляет Полину в одиночестве… Дана все отрицала и просила оставить ее в покое.
Дана Борисова: сложности с дочерью
Дана Борисова и ее дочь Полина. Фото: соцсети
Отношения с дочерью она смогла восстановить только в 2018 году. Суд восстановил ее в правах, и Дана без устали повторяла, что она счастлива воссоединиться с Полиной. Но и здесь не все было гладко. Полине не хватало общения с отцом, к которому она привыкла, а также с бабушкой и дедом. Но они заблокировали внучку и перестали с ней разговаривать.
Из-за этого у школьницы начались проблемы с психикой, и однажды Дана с ужасом обнаружила, что дочь изрезала себе руку ножом. В 2021 году Полина попыталась покончить с собой прямо в школе. Девочку госпитализировали, а Борисова обратилась за помощью в эфире программы «Пусть говорят», где в проблеме пытались разобраться эксперты.
Дана Борисова: доходы
Дана Борисова любит красивую жизнь. Фото: соцсети
Эпатажная блондинка не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу: «Для мегакомфортной жизни верхнего предела у меня не существует... Мне кажется, я бы и на 5 миллионов сумела скромненько прожить в месяц, и на 10 миллионов». Откуда у нее деньги? По словам Борисовой, она неплохо зарабатывает на своей откровенности:
«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие».
Прежде ей платили 10-15 тысяч рублей за выпуск — Дана часто приходила на ток-шоу в качестве эксперта. После реабилитации ее гонорары взлетели до 250 тысяч и выше. Хорошие деньги приносит также микроблог в соцсети. А не так давно разразился очередной скандал: стало известно, что экс-звезда «Армейского магазина» подрабатывала эскортницей, в чем призналась она сама.
Дана Борисова сейчас
Дана Борисова занималась боксом. Фото: соцсети
Сейчас Дане Борисовой 46 лет. В начале 2022 года стало известно, что Дана Борисова страдает биполярным расстройством личности. Впрочем, вскоре ведущая нашла для себя новое интересное дело: она увлеклась боксом и приняла участие в проекте «Наше дело». Огромный резонанс вызвал поединок Даны Борисовой и звезды фильмов для взрослых Елены Берковой: дамы дрались в машине, пристегнутые ремнями, и Беркова одержала победу.
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Что же касается личной жизни, похоже, сейчас у телезвезды наступило затишье. По крайней мере, о ее новых поклонниках ничего не известно. Зато Дана охотно посвящает подписчиков в подробности своего экстремального отдыха в Таиланде и рассказывает о борьбе с бывшим мужем за алименты. Вероятно, нам предстоит узнать о Дане Борисовой еще много интересного и шокирующего.