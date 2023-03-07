Шокирующие подробности жизни Даны Борисовой: 3 стыдные тайны звезды «Армейского магазина», о которых она хочет забыть

Интересная жизнь началась после того, как Дана однажды, прочитав объявление, приняла участие в конкурсе Норильской телерадиокомпании. И, несмотря на огромное количество желающих, прошла отбор и попала в класс тележурналистики.

В 16 лет Борисова стала диктором Норильского телеканала, ей доверили вести молодежную передачу «Зебра», потом она стала появляться на экранах в качестве ведущей телешоу «Примите поздравления».

1993 год стал для Даны решающим. Она окончила школу и решительно отправилась в Москву — строить карьеру на телевидении. Девушка сумела поступить в МГУ, но проучилась там недолго: в ее жизни появилась передача «Армейский магазин», и совмещать учебу и работу оказалось чрезмерно тяжело. Дана выбрала работу.

Дана Борисова: «Армейский магазин»

