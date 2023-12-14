Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков прилетел в Казахстан сниматься в кино

Никита Пресняков является музыкантом. Он продолжает династию певцов. Его бабушка Алла Пугачева знаменитая артистка, как и мама Кристина Орбакайте. В 2022 году он улетел из России вслед за бабушкой, но обосновался не в Израиле, а в США. Вместе с женой Аленой Красновой он теперь живет в Лос-Анджелесе.

Если раньше Никита выступал с рок-группой и играл в театре, то теперь он снимает музыкальные клипы. А 14 декабря он сообщил, что прилетел в Казахстан и выложил новые фото.