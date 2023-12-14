Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков прилетел в Казахстан сниматься в кино

Никита Преснякова. Фото: соцсети Никиты Преснякова

Внук Аллы Пугачева покинул США ради работы.

Никита Пресняков является музыкантом. Он продолжает династию певцов. Его бабушка Алла Пугачева знаменитая артистка, как и мама Кристина Орбакайте. В 2022 году он улетел из России вслед за бабушкой, но обосновался не в Израиле, а в США. Вместе с женой Аленой Красновой он теперь живет в Лос-Анджелесе. 

Если раньше Никита выступал с рок-группой и играл в театре, то теперь он снимает музыкальные клипы. А 14 декабря он сообщил, что прилетел в Казахстан и выложил новые фото.

Еще недавно внук Пугачевой заявил, что перешел в режим Дровосека. Он отратсил длинную бороду. Но после перелета музыкант привел себя в порядок и показал свою стрижку и аккуратную бородку. 

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Поклонники успели заподозрить, что сыну Орбакайте надоело в Америке. Но он пояснил, что прилетел в Казахстан для работы. Никита оказался в зале, про проходил конкурс красоты. 

«Командировка в Казахстан. Вы не подумайте. Я приехал в кино сниматься и это наша первая локация», – пояснил артист. 

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