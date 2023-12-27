Подольская появилась с трехлетним сыном Преснякова на премьере шоу «Корова на льду»

Наталья Подольская 27 декабря приехала в МСА «Лужники», чтобы посетить премьеру нового ледового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Певица появилась на публике в пальто цвета фуксии. Она была без мужа Владимира Преснякова, но взяла с собой младшего сына Ивана, которому три года.
Артистка нарядила мальчика в джинсы, ботинки и свитер цвета ультрамарина, а также в пуховик. Наследник звезды спокойно стоял, когда его мама общалась с журналистами.
Подольская призналась, что пришла на ледовое представление, так как является поклонницей Авербуха. Она также рассказала о своих планах на праздники.
«На Новый год обязательно загадаю желание. Выпью шампанское, но только один бокал. Потом никакого алкоголя», – заявила певица.
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Напомним, что недавно Пресняков также признался, что больше не употребляет горячительные напитки и старается, чтобы и жена последовала его примеру. У пары растет еще один сын Артемий, которому восемь лет. Мальчик учится в школе и уже проявляет свой характер, о чем сама Пдольская рассказывала в интервью.