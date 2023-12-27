Подольская появилась с трехлетним сыном Преснякова на премьере шоу «Корова на льду»

Наталья Подольская 27 декабря приехала в МСА «Лужники», чтобы посетить премьеру нового ледового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Певица появилась на публике в пальто цвета фуксии. Она была без мужа Владимира Преснякова, но взяла с собой младшего сына Ивана, которому три года.

Артистка нарядила мальчика в джинсы, ботинки и свитер цвета ультрамарина, а также в пуховик. Наследник звезды спокойно стоял, когда его мама общалась с журналистами.