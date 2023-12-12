Актер Максим Лагашкин рассказал, как спас упавшего в море рэпера Паффа Дэдди в Сен-Тропе

Максим Лагашкин много лет снимается в кино. Он снялся в большом количестве фильмов и сериалов. Еще в начале 2000-х артист снимал сериал и лишился части отснятых кадров, а также 75 тысяч долларов, которые у него буквально из под носа увели.
Об этой истории артист рассказал Басте в шоу «Вопрос Ребром». Он также поделился секретом крепкого брака и вспомни историю про спасение знаменитого американского рэпера Паффа Дэдди.
«Была деловая отдыхательная программа в Сен-Тропе. Яхта, все дела. Плюс у нашего друга был день рождения. В один из вечеров мы его отмечали в клубе. Достаточно нарядные возвращались к себе на яхту. Был шторм, прилично качало лодку. Я пошел в каюту спать. Лежу, у меня вертолеты. А Саня остался на карме покурить.Вдруг он слышит: "Help, help!"
А Саня снимался в "Брате". Он вспомнил фразу: "Данила, I need help". Он подбегает к карме, смотрит, а лодка, которая возит от яхты до берега, в воде. Стоят какие-то люди, снимают одежду. Он побежал к капитану, их подняли на борту. Я этого не видел. Он стучит в каюту: "Ты конечно можешь продолжать спать, но у нас на борту Пафф Дэдди".
Я говорю: "Саня, ты что съел? Иди спать". Потом лежу и думаю, что мы же в Сен-Тропе. Выхожу, поднимаюсь в гостиницу на карме. Сидит крупная женщина, вроде мама жены, жена, менеджер и Пафф Дэдди в трусах. Все снял, а вот это (показывает на украшения) не снял. И мы им там полотенца дали. Они сначала напряглись, потому что мы русские», – поделился актер.
Тогда Максим с командой снимал фильм молодежный «Ненасытные», в котором рэп был в саундтреке. Эту песню он предлагал оценить американскому артисту.
Максим Лагашкин и Пафф Дэдди в Сен-Тропе. Фото: кадр из шоу «Вопрос ребром»
«Они два часа пробыли у нас на яхте. Мы отпаивали их водкой с апельсиновым соком. Они пришли в себя», – отметил артист.
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По словам звезды, потом Пафф похвал его с друзьями на вечеринку. На следующий день на яхту вернули мокрые полотенца и халаты. Артист посчитал, что это не очень красивый поступок. Но позже он увидел жену рэпера, которая его за все поблагодарила.