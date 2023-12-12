Актер Максим Лагашкин рассказал, как спас упавшего в море рэпера Паффа Дэдди в Сен-Тропе

«Была деловая отдыхательная программа в Сен-Тропе. Яхта, все дела. Плюс у нашего друга был день рождения. В один из вечеров мы его отмечали в клубе. Достаточно нарядные возвращались к себе на яхту. Был шторм, прилично качало лодку. Я пошел в каюту спать. Лежу, у меня вертолеты. А Саня остался на карме покурить.Вдруг он слышит: "Help, help!"

А Саня снимался в "Брате". Он вспомнил фразу: "Данила, I need help". Он подбегает к карме, смотрит, а лодка, которая возит от яхты до берега, в воде. Стоят какие-то люди, снимают одежду. Он побежал к капитану, их подняли на борту. Я этого не видел. Он стучит в каюту: "Ты конечно можешь продолжать спать, но у нас на борту Пафф Дэдди".

Я говорю: "Саня, ты что съел? Иди спать". Потом лежу и думаю, что мы же в Сен-Тропе. Выхожу, поднимаюсь в гостиницу на карме. Сидит крупная женщина, вроде мама жены, жена, менеджер и Пафф Дэдди в трусах. Все снял, а вот это (показывает на украшения) не снял. И мы им там полотенца дали. Они сначала напряглись, потому что мы русские», – поделился актер.