Лагашкин раскрыл секрет крепкого брака: «Не надо личную жизнь выносить на публичное обозрение»

На этот раз Лагашкин стал гостем в шоу Басты «Вопрос ребром». Примечательно, что он поведал о том, как тайно женился. Влюбленные ни о чем не сказали родителям и обвенчались. Многие в студии были поражены тому, что актеру так долго удается сохранять крепкие и теплые отношения. Одна из поклонниц попросила его раскрыть секрет брака.

«Нет никакого рецепта. Мы просто не устаем получать друг от друга удовольствие. Разное бывало, но никогда у нас не было такого, мол, пошли разводиться. У нас есть два замечательных сына, два пацана крутейших. Я так считаю. Я думаю, что не надо свою личную жизнь и отношения выносить на публичное обозрение. Мы ни разу этого ни делали. Если хотите, чтобы у вас было здорово – храните это там у себя в своем мире, своей вселенной, которую вы придумаете. Не делать из этого шоу. Я думаю, что тогда будет крепко», — поделился он.

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Баста, который тоже может похвастаться крепкой семьей, с ним согласился.

«Мы с супругой 16 лет вместе. Я считаю, что самое главное оставлять личные отношения личными. И ответственность за отношения нужно возлагать только на себя, а не на посторонних людей, на общественность», – заявил рэпер.

Лагашкин добавил, что не нужно никого пускать в свои отношения, это касается даже мамы и родственников. Он подчеркнул, что не стоит позволять вмешиваться в семью.