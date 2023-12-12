Актер сериала «Жуки» Максим Лагашкин признался, что сыграл тайную свадьбу

Максим Лагашкин большую часть жизни снимается в кино. В его копилке больше 100 ролей. Актер многим полюбился благодаря сериалу «Жуки». Ему зачастую приходится играть сотрудников полиции.
На этот раз он пришел в студию шоу «Вопрос Ребром» и обсудил с Бастой много личных тем. Артист уже 27 лет живет в браке с Екатериной Стуловой. Он признался, что свадьбу они сыграли тайно, даже не позвав на торжество родителей.
«Какое-то у меня внутренне было ощущение, что это не должно быть достоянием всех. Я сделал предложение. Мы сбегали, за 40 минут обвенчались между прогоном экзамена по сценической речи.
Прибежали в аудиторию к однокурсникам и поснимали кольца, чтобы не палиться, не афишировать... Я позвонил своему другу детства и сказал: Приезжай, только ни маме, ни папе – никому не рассказывай. Мы будем жениться, я хочу, чтобы ты был свидетелем», — рассказал Максим.
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Потом он узнал, что друг все рассказал его родителям, так как пришел к его маме просить денег на билет, чтобы попасть на свадьбу. Теща Лагашкина также узнала обо всем, найдя документы в квартире. В тот момент актер находился в Лазаревском, где провел свой медовый месяц. Потом пара все же рассказал родне о своем поступке, но удивления у них не было.
Максим рад, что у него растут два сына. Его старшему наследнику Савве уже 24 года, а вот Луке только 10 лет.