Актер сериала «Жуки» Максим Лагашкин признался, что сыграл тайную свадьбу

«Какое-то у меня внутренне было ощущение, что это не должно быть достоянием всех. Я сделал предложение. Мы сбегали, за 40 минут обвенчались между прогоном экзамена по сценической речи. Прибежали в аудиторию к однокурсникам и поснимали кольца, чтобы не палиться, не афишировать... Я позвонил своему другу детства и сказал: Приезжай, только ни маме, ни папе – никому не рассказывай. Мы будем жениться, я хочу, чтобы ты был свидетелем», — рассказал Максим.

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Потом он узнал, что друг все рассказал его родителям, так как пришел к его маме просить денег на билет, чтобы попасть на свадьбу. Теща Лагашкина также узнала обо всем, найдя документы в квартире. В тот момент актер находился в Лазаревском, где провел свой медовый месяц. Потом пара все же рассказал родне о своем поступке, но удивления у них не было.

Максим рад, что у него растут два сына. Его старшему наследнику Савве уже 24 года, а вот Луке только 10 лет.