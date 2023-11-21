Волочкова: «Беспредел! Билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продают за 100 тысяч рублей»

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных балерин в России. И теперь артистка продолжает танцевать. Она создает собственные постановки. Также часто Анастасия оказывается в центре скандалов. Она любит хвастаться шпагатом и носить смелые наряды в 47 лет. На этот раз балерина устроила пресс-конференцию.
Звезда рассказала, что даст новое шоу «Одержимость». Она отметила, что покажет на сцене свою жизнь и даже свадьбу. Также артистка вспомнила про Большой театр, в котором раньше были примой.
На этот раз Волочкова поразилась ценам на билеты на постановку «Щелкунчик». В этом году люди несколько дней стояли в очереди, чтобы успеть взять себе билет. При этом стоимость удовольствия по карману далеко не всем.
«Беспредел! Билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продают за 100 тысяч рублей. Можно на Мальдивы слетать. А «Щелкунчик» повлиял на мою жизнь в свое время! Когда я маленькая увидела его, то захотела заниматься балетом», – заявила артистка.
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