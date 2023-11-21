Волочкова: «Беспредел! Билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продают за 100 тысяч рублей»

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных балерин в России. И теперь артистка продолжает танцевать. Она создает собственные постановки. Также часто Анастасия оказывается в центре скандалов. Она любит хвастаться шпагатом и носить смелые наряды в 47 лет. На этот раз балерина устроила пресс-конференцию.

Звезда рассказала, что даст новое шоу «Одержимость». Она отметила, что покажет на сцене свою жизнь и даже свадьбу. Также артистка вспомнила про Большой театр, в котором раньше были примой.