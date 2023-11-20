Волочкова в день рождения Плисецкой назвала встречу с ней судьбоносной

Анастасия Волочкова много лет выступала в Большом театре. Она стала выдающейся балериной. Однако в последнее время все чаще она оказывается в центре скандалов. В обществе часто обсуждают ее шпагаты, а также смелые наряды и фигуру.

Но Волочкова не перестает выступать на сцене и создавать новые постановки. Она отмечает, что не обладала талантом, а добилась успеха благодаря упорному труду. 20 ноября звезда решила посвятить пост в соцсети Майе Плисецкой, которой в этот день могло бы исполниться 98 лет.