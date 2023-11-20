Волочкова в день рождения Плисецкой назвала встречу с ней судьбоносной

Анастасия Волочкова много лет выступала в Большом театре. Она стала выдающейся балериной. Однако в последнее время все чаще она оказывается в центре скандалов. В обществе часто обсуждают ее шпагаты, а также смелые наряды и фигуру.
Но Волочкова не перестает выступать на сцене и создавать новые постановки. Она отмечает, что не обладала талантом, а добилась успеха благодаря упорному труду. 20 ноября звезда решила посвятить пост в соцсети Майе Плисецкой, которой в этот день могло бы исполниться 98 лет.
«Встреча и работа с этой Великой Балериной стала судьбоносной в моей жизни. Майя Плисецкая с детства была моим кумиром. А наша с ней встреча состоялась в 2000-м году в Большом Театре. Первой нашей творческой работой стал балет «Конек-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина. Я исполняла главную партию Царь-Девицы.
Для меня большая честь в том, что я стала первой балериной, которой Майя Плисецкая передала официальное право быть исполнительницей балета «Кармен-Сюита», который был поставлен специально для нее Альберто Алонсо. Майя Михайловна лично репетировала и передавала мне эту постановку в Большом театре. Я исполняла этот балет в ее Юбилейных вечерах и вечерах Родиона Щедрина», – поделилась Волочкова.
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Также она отметила, что потом балет «Кармен» стал частью и ее авторских концертных программ. Она выступала с ним не только в России. Артистка отметила, что Плисецкая во время репетиций тоже танцевала, выходя в зал на каблуках. Она посвятила Анастасии во все тонкости этой постановки. Балерина добавила, что получала наставления не только на работе, но и по жизни.
«Предупреждая о той несправедливости, и травле, с которой мне еще придется столкнуться в Большом…и не только. Так и произошло.. А в сложнейшие времена моей жизни Плисецкая и Щедрин смело защищали и поддерживали меня, когда многие боялись это делать во времена гонений против меня», - добавила звезда.