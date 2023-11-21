Волочкова — о новом шоу за 30 миллионов рублей: «Я приглашаю вас на мою свадьбу на сцене»

Анастасия Волочкова охотно общается с журналистами, делясь с ними новостями, которые имеют непосредственное отношение к ее творческой жизни. Так, балерина представила новое шоу «Одержимость». В нем примут участие три актера — сама Анастасия Волочкова, Герман Правоторхов и Ренат Арифулин. Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro, этот проект будет дорогим, если судить о затраченном бюджете.

«В субботу, 25 ноября, я приглашаю вас на мою свадьбу на сцене. Свадебное платье мне шьет Светлана Лялина, которая и раньше мне шила платья. У меня было две свадьбы. Первая 07. 07. 07 в Екатерининском дворце. Вторая свадьба была в Юсуповском дворце. Мне вообще свойственно все царственное! Вы все на сцене увидите, там будет моя жизнь!» - заявила Волочкова.

Постановщиком проекта выступит Эрик Исламов — он известен тем, что делал самые крупные шоу в стране.

«У нас в спектакле есть маленькая героиня, которая олицетворяет меня. Она присутствует в моих спектаклях. Это посыл детям, что при желании они могут достичь чего угодно. Я никогда не ставила деньги во главу угла. Я одержима творчеством. Я ценю человеческие отношения: добро и любовь», - откровенничала балерина.

Балерина также уточнила, что затраты на шоу баснословные — порядка 30 миллионов рублей.

Артистка дала понять, что закрывает историю благотворительных проектов. У Анастасии Волочковой было много таких творческих мероприятий в помощь детям.