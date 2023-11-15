Кристина Орбакайте посетила спектакль на Бродвее с Денни Де Вито в главной роли

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Также она с детства снимается в кино. И в последние два года артистка регулярно появляется в отечественных сериалах и фильмах. Однако она также много путешествует и летом посетила Европу.
А теперь, как оказалось, дочка Аллы Пугачева проводит время в США. Там в Нью-Йорке учится дочка певицы Клавдия Земцова. Она ходит в престижную школу. По всей видимости, звезда приехала, чтобы ее проведать. 15 ноября она решила выйти в свет, посетив театр на Бродвее.
В соцсети Кристина показала кадры, на которых актеры вышли на поклон. Она засняла голливудскую звезду Денни Де Вито. Ему скоро исполнится 79 лет. Этой осенью он вернулся на Бродвей с главной ролью в постановке «Мне это нужно». Вместе с Де Вито в «новой глубоко человеческой комедии», как назвали ее в театре, играет его дочь и давний друг.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По сценарию Денни Де Вито досталась роль скряги, который не любит выходить из дома и не может остаться без вещей, которыми заполонил все жилье. Однако ему приходится задаться вопросов, что является мусором, а что сокровищем. Орбакайте осталась в восторге от постановки.
«Браво!» — написала она в соцсети.
Напомним что Де Вито — номинант на премию «Оскар» за фильм «Эрин Брокович». Несмотря на свой возраст, он продолжает играть в кино. В этом году вышел комедийный ужастик с его участием — «Особняк с привидениями».