Кристина Орбакайте посетила спектакль на Бродвее с Денни Де Вито в главной роли

В соцсети Кристина показала кадры, на которых актеры вышли на поклон. Она засняла голливудскую звезду Денни Де Вито. Ему скоро исполнится 79 лет. Этой осенью он вернулся на Бродвей с главной ролью в постановке «Мне это нужно». Вместе с Де Вито в «новой глубоко человеческой комедии», как назвали ее в театре, играет его дочь и давний друг.

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По сценарию Денни Де Вито досталась роль скряги, который не любит выходить из дома и не может остаться без вещей, которыми заполонил все жилье. Однако ему приходится задаться вопросов, что является мусором, а что сокровищем. Орбакайте осталась в восторге от постановки.

«Браво!» — написала она в соцсети.

Напомним что Де Вито — номинант на премию «Оскар» за фильм «Эрин Брокович». Несмотря на свой возраст, он продолжает играть в кино. В этом году вышел комедийный ужастик с его участием — «Особняк с привидениями».