Орбакайте запечатлела 11-летнюю внучку Пугачевой в костюме дьяволенка: ноги длинные, почти доросла до мамы

По всей видимости, Орбакайте приехала в России. Дело в том, что она выложила кадры с вечеринке, на которой выступали цыгане и артисты, которые говорили на русском языке. Но сам праздник был посвящен Хеллоуину. Певица облачилась в мини-юбку с перьями и сверкающую блузку. У нее была непривычная прическа с косой челкой и приклеенные ресницы. Не менее броско оделся Земцов.

Но в центре внимания была Клавдия. 11-летняя внучка Орбакайте в черном мини-платье и кроссовках подчеркнула свои длинные и стройные ноги. Она была с черными крыльями и рожками, представ в образе дьяволенка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».