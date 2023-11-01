Орбакайте запечатлела 11-летнюю внучку Пугачевой в костюме дьяволенка: ноги длинные, почти доросла до мамы

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

Певица вместе с мужем привела Клавдию на вечеринку в честь Хеллоуина.

Кристина Орбакайте большую часть жизни выступает на сцене и снимается в кино. Она также смогла обрести счастье в личной жизни. Дочка Аллы Пугачевой состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У них растет дочка Клавдия. Девочка учится в престижной школе в Нью-Йорке, но недавно у нее начались каникулы. Родители забрали ее, чтобы вместе провести время.

По всей видимости, Орбакайте приехала в России. Дело в том, что она выложила кадры с вечеринке, на которой выступали цыгане и артисты, которые говорили на русском языке. Но сам праздник был посвящен Хеллоуину. Певица облачилась в мини-юбку с перьями и сверкающую блузку. У нее была непривычная прическа с косой челкой и приклеенные ресницы. Не менее броско оделся Земцов. 

Но в центре внимания была Клавдия. 11-летняя внучка Орбакайте в черном мини-платье и кроссовках подчеркнула свои длинные и стройные ноги. Она была с черными крыльями и рожками, представ в образе дьяволенка. 

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Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой. Фото: соцсети звезды

Комментарии к посту Орбакайте отключила. С тех пор, как ее мама уехала в Израиль, она предпочитает ограждать себя от критики в соцсетях. Но фанаты стали обсуждать кадры в Сети. Многие поразились тому, как выросла дочка Кристины. Многие отметили, что она унаследовала мамину фигуру, а вот мимикой похожа на отца. Также фанаты были восхищены тем, как молодо выглядит сама Орбакайте, которой 52 года.

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

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