«Все живем в угоду друг другу»: Муцениеце на фоне идиллии в новой семье Прилучного заговорила об одиночестве

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Также восемь лет актриса была в браке с Павлом Прилучным. Многие считали их идеальной парой, но в 2020 году они расстались. Агата перебралась из дома в квартиру с двумя детьми. Долгое время она отходила после распада семьи.

Павел спустя два года женился на коллеге Зепюр Брутян. Она теперь не только занимается домашним хозяйством, но и растит сына Микаэля. Звезда сериала «Мажор» осыпает возлюбленную букетами. К Прилучному часто приезжают наследники от первого брака.