«Все живем в угоду друг другу»: Муцениеце на фоне идиллии в новой семье Прилучного заговорила об одиночестве

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Также восемь лет актриса была в браке с Павлом Прилучным. Многие считали их идеальной парой, но в 2020 году они расстались. Агата перебралась из дома в квартиру с двумя детьми. Долгое время она отходила после распада семьи.
Павел спустя два года женился на коллеге Зепюр Брутян. Она теперь не только занимается домашним хозяйством, но и растит сына Микаэля. Звезда сериала «Мажор» осыпает возлюбленную букетами. К Прилучному часто приезжают наследники от первого брака.
Этой осенью Агата подала в суд. Она просит увеличить алименты на двоих детей. Актриса недавно призналась, что сама оплатила дорогую школу для сына Тимофея и дочки Мии. Примечательно, что Брутян при этом балует падчерицу и пасынка: водит в салоны красоты, покупает вещи. Также она хвастается семейной идиллией, показывая Павла с крохой-сыном Микаэлем на руках.
На фоне всего происходящего Муцениеце заговорили об одиночестве. Она отметила, что устает от шумихи, которая возле нее постоянно создается. Сама актриса считает, что одиночестве — это нормально.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
«Поняла, что люблю оставаться одна. Это очень важно. В Москве все время есть задний фон – фон соцсетей, фон людей, фон мнений. Тебе постоянно говорят, как надо, что надо, все знают, как лучше для тебя.
И мне важно побыть одной, желательно на природе. Находиться где-то в лесу – идеально для меня. Наслаждаюсь небом, деревьями, когда бегаю в парке. Это как-то внутри подпитывает меня. После каждой пробежки прихожу заряженной, чувствую себя непобедимой», — рассказала VOICE звезда.
Примечательно, что Агата смогла выписать из своей квартиры бывшего мужа через суд. Ей также пришлось попросить компенсацию с Павла за судебные издержки. Он выплатил ровно половину — 26,5 тысяч рублей. Но сама актриса заработала и построила новый загородный дом, куда переехала не так давно. Для нее стало важным, что можно просто отключить телефон. Она даже предпочитает не снимать, как проводит время с детьми.
«Мы сейчас все живем в угоду друг другу. Чтобы тебе поставили лайк, оставили комментарий, сказали, какой ты классный. Заточено все на, чтобы все тебя оценили. Это большая ловушка, ошибка», – заявила артистка.