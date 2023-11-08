Агата Муцениеце не выдержала и высказалась после наглого поведения Зепюр Брутян

Так, Прилучный уже больше года живет в браке с Зепюр Брутян. У них родился сын Микаэль. К актеру приезжают старшие дети. И его новая супруга не переставая постит фото и видео с ними. Она водит их в салоны красоты, устраивает шопинг и позволяет нянчит кроху-брата. На этом фоне Агату стали упрекать в том, что она плохая мама и не уделяет время наследникам. Актриса не стала молчать и прояснила ситуацию.

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