Агата Муцениеце не выдержала и высказалась после наглого поведения Зепюр Брутян

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и выступает в театре. Зачастую ей даже приходится уезжать на съемки в другие города и страны. От брака с Павлом Прилучным у нее есть дети: семилетняя дочка Мия и 10-летнего сына Тимофея. Она не запрещает экс-мужу с ними видеться и даже возить на море. Но недавно сложилась ситуация, которая задела звезду.
Так, Прилучный уже больше года живет в браке с Зепюр Брутян. У них родился сын Микаэль. К актеру приезжают старшие дети. И его новая супруга не переставая постит фото и видео с ними. Она водит их в салоны красоты, устраивает шопинг и позволяет нянчит кроху-брата. На этом фоне Агату стали упрекать в том, что она плохая мама и не уделяет время наследникам. Актриса не стала молчать и прояснила ситуацию.
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По словам Муцениеце, все обстоит иначе. Она почти все время находится с дочкой и сыном. Просто актриса, в отличие от некоторых, не сидит в телефоне, а уделяет время детям.
«Мне все пишут: «Агата, где дети? Почему вы не проводите с ними время?» Ребята, мы весь день вместе. Не всегда ты весь день снимаешь видео, а просто проводишь время с людьми», — влепила артистка смачную оплеуху жене Прилучного, упрекнув ее в том, что Зепюр только и делает, что снимает детей на видео.
Добавим, что Агата недавно также подала в суд на бывшего супруга. Она хочет, чтобы алименты увеличили, так как выплаты в 100 тысяч на ребенка не хватает. Только за школу артистка платит больше миллиона рублей за двоих детей. Она просит увеличить размер выплат до 30%. Павел, по слухам, получает почти полмиллиона рублей за один съемочный день.