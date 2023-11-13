С приближением Нового года в Москве снова забурлила светская жизнь. Так как принято подводить итоги года, проходят разные премии. 13 ноября в театре Пушкин состоялась премия VOICE «Главные лица», посвященная самым известным деятелям кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса 2023 года. На этом мероприятии собрались многие знаменитости.

Примечательно, многие отдали предпочтение нарядам черного цвета. Также не обошлось без сюрпризов.