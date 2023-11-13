С приближением Нового года в Москве снова забурлила светская жизнь. Так как принято подводить итоги года, проходят разные премии. 13 ноября в театре Пушкин состоялась премия VOICE «Главные лица», посвященная самым известным деятелям кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса 2023 года. На этом мероприятии собрались многие знаменитости.
Примечательно, многие отдали предпочтение нарядам черного цвета. Также не обошлось без сюрпризов.
Так Виктория Боня прилетела в Россию из Монако. Она впервые вышла в свет после того, как сделала пластику в США. Пока бывшая участница «Дома-2» старается делать броский макияж и носить темные очки, но уже перестала полностью прятать лицо. Она выбрала тотал лук в черном цвете. Платье и длинный жакет визуально вытягивали ее силуэт.
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Также появилась на премии фигуристка Алина Загитова. Она привлекла к себе много внимания, так как облачилась в кружевное мини-платье и шубку с экомехом. Наряд с открытыми плечами, корсетом и длинным шлейфом подчеркнул фигуру 21-летней спортсменки. Она решила дополнить образ лодочками на каблуке и аксессуарами. На ней сверкали массивное бриллиантовое колье и серьги.
В этот день она не была обделена мужским вниманием.
А вот Настасья Самбурская смогла выделиться, так как облачилась в алое платье в пол с разрезом. Она сделала укладку и макияж с акцентом на губы. Актриса отметила, что вручит награду гениальному артисту. Сама она прославилась благодаря сериалу «Универ», но в продолжении картины отказалась сниматься. По ее словам, за минувшие годы ей так и не повысили гонорар.
Самбурская с иронией высказалась о самой актуальной теме –Настасья Самбурская высказалась о пластике и раскрыла интригующие факты о себе" target="_blank"> пластические операции. Недавно преобразились Филипп Киркоров, Виктория Боня и другие селебрити.
«Очень плохо отношусь к пластике, ругаю всех за это. Не делайте пластику, ходите страшными!» — заявила Настасья.
Сама она активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме.
Агата Муцениеце тоже подготовилась к этому вечеру. Она провела несколько часов в салоне, где ей сделали укладку и макияж. Актриса облачилась в черное силуэтное платье с перьями на подоле. После развода с Павлом Прилучным она похудела, поэтому не упускает возможности показать свои достоинства.
На этот раз звезда сериала «Закрытая школа» всех удивила. Она зачитала рэп со сцены. Так Агата объявила победителя в номинации «Рэп», которым оказался Егор Крид. Она с ним знакома, так как они вместе снимались в шоу «Голос. Дети».
Также среди мужчин, которые приехали на премию оказался Милош Бикович. Актер с сербскими корнями предстал в костюме с майкой. Не так давно он осветлил волосы для новой роли. Артист с радостью позировал для публики. Она стал победителем в номинации «Кино: новый формат».
А вот Филипп Киркоров получил награду в номинации «Легенда». Артист похвастался, что скоро порадует публику новой работой. Он представит свой спектакль в Crave, где сейчас блистает Муцениеце.
В последнее время Регина Тодоренко почти не бывает дома. Она снимается в кино, поэтому у нее не остается времени на отдых. Но на этот раз телеведущая приехала на премию. Она, как всегда, демонстрировала вулкан энергии. Регина в платье-бюстье винного цвета с радостью позировала перед журналистами. Она сделала небрежную укладку, распустив волосы. После вторых родов ей пришлось приложить усилия, чтобы похудеть.
Только на днях вернулась со съемок «Последнего героя» Ксения Бородина. Она больше месяца провела в Таиланде. Теперь телеведущая наслаждается жизнью в большом городе. Она появилась на премии в черном платье-рыбке и сделала сдержанную укладку в виде пучка с пробором. Ксении выпала честь вручить награду в номинации «Кино» самой Юлии Пересильд.
Многие заметили, что телеведущая поправилась за время пребывания за границей.