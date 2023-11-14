Ковальчук отметила 41-летие, устроив вечеринку: повеселилась с Долиной, Алсу, Костомаровым и другими звездами

Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды

Певица Юлия Ковальчук отпраздновала день рождения. Звезда пригласила именитых друзей на торжество.

Юлия Ковальчук уже давно выступает на сцене. Она успела стать популярность исполнительницей. Бывшая участница группы «Блестящие» счастлива в браке с Алексеем Чумаковым больше 10 лет. В этом году у пары родился второй ребенок.

Теперь у них растут дочка Амелия и малышка Алисия. После родов артистка быстро вернулась в форму. Она уже возобновила концерты. А 12 ноября певица решила отпраздновать свой день рождения. Она закатила вечеринку, чтобы собрать своих друзей. Не обошлось без торта и веселья. 

На этот раз Юлия облачилась в алое мини-платье из бархата. Наряд с рукавами-фонариками она добавила прозрачные черные перчатки. Певица подчеркнула свои ноги и точеные изгибы фигуры. Она сделала небрежную укладку и макияж с акцентом на губы. 

«Мне уже 2 дня как 41 год. Спасибо Боженьке за деток, любимого, близких, друзей, силы, терпение и здоровье! Всем безмерной любви и каждодневного счастья. Плывем дальше!» – заявила именинница. 

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Юлия Ковальчук и Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: соцсети звезды

Среди гостей было множество именитых персон. Появился на празднике Роман Костомаров. Фигурист в этом году провел полгода в больнице. Ему ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он переживает реабилитацию. Но спортсмен уже ходит на протезах и научился пользоваться бионической рукой. Он пришел поздравить певицу вместе с женой Оксаной Домниной. 

Не могла пропустить вечеринку подруга семьи Лариса Долина. Певица предстала в костюме лазурного цвета с жакетом оверсайз и брюками палаццо. В 68 лет она не перестает восхищать публику своей моложавой внешностью и чувством стиля. 

Юлия Ковальчук и Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Приехала на праздник певица Алсу. Обычно редкий гость на любых мероприятиях. Но на это раз артистка была в черном силуэтном платье. Она снова продемонстрировала свою утонченность. Исполнительница хита «Зимний сон» была без мужа Яна Абрамова. Это насторожило ее поклонников, так как весь год ходят слухи, что у супругов разлад в семье. 

Также среди гостей отметились Гарик Мартиросян с женой Жанной, Стас Костюшкин с супругой и другие селебрити. Родители Ковальчук тоже побывали на празднике. А Чумаков даже кружил возлюбленную на руках. 

Юлия Ковальчук и Алсу. Фото: соцсети звезды

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