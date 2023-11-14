Ковальчук отметила 41-летие, устроив вечеринку: повеселилась с Долиной, Алсу, Костомаровым и другими звездами

Юлия Ковальчук уже давно выступает на сцене. Она успела стать популярность исполнительницей. Бывшая участница группы «Блестящие» счастлива в браке с Алексеем Чумаковым больше 10 лет. В этом году у пары родился второй ребенок.

Теперь у них растут дочка Амелия и малышка Алисия. После родов артистка быстро вернулась в форму. Она уже возобновила концерты. А 12 ноября певица решила отпраздновать свой день рождения. Она закатила вечеринку, чтобы собрать своих друзей. Не обошлось без торта и веселья.