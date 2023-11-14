Ковальчук отметила 41-летие, устроив вечеринку: повеселилась с Долиной, Алсу, Костомаровым и другими звездами

Юлия Ковальчук уже давно выступает на сцене. Она успела стать популярность исполнительницей. Бывшая участница группы «Блестящие» счастлива в браке с Алексеем Чумаковым больше 10 лет. В этом году у пары родился второй ребенок.
Теперь у них растут дочка Амелия и малышка Алисия. После родов артистка быстро вернулась в форму. Она уже возобновила концерты. А 12 ноября певица решила отпраздновать свой день рождения. Она закатила вечеринку, чтобы собрать своих друзей. Не обошлось без торта и веселья.
На этот раз Юлия облачилась в алое мини-платье из бархата. Наряд с рукавами-фонариками она добавила прозрачные черные перчатки. Певица подчеркнула свои ноги и точеные изгибы фигуры. Она сделала небрежную укладку и макияж с акцентом на губы.
«Мне уже 2 дня как 41 год. Спасибо Боженьке за деток, любимого, близких, друзей, силы, терпение и здоровье! Всем безмерной любви и каждодневного счастья. Плывем дальше!» – заявила именинница.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлия Ковальчук и Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: соцсети звезды
Среди гостей было множество именитых персон. Появился на празднике Роман Костомаров. Фигурист в этом году провел полгода в больнице. Ему ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он переживает реабилитацию. Но спортсмен уже ходит на протезах и научился пользоваться бионической рукой. Он пришел поздравить певицу вместе с женой Оксаной Домниной.
Не могла пропустить вечеринку подруга семьи Лариса Долина. Певица предстала в костюме лазурного цвета с жакетом оверсайз и брюками палаццо. В 68 лет она не перестает восхищать публику своей моложавой внешностью и чувством стиля.
Юлия Ковальчук и Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Приехала на праздник певица Алсу. Обычно редкий гость на любых мероприятиях. Но на это раз артистка была в черном силуэтном платье. Она снова продемонстрировала свою утонченность. Исполнительница хита «Зимний сон» была без мужа Яна Абрамова. Это насторожило ее поклонников, так как весь год ходят слухи, что у супругов разлад в семье.
Также среди гостей отметились Гарик Мартиросян с женой Жанной, Стас Костюшкин с супругой и другие селебрити. Родители Ковальчук тоже побывали на празднике. А Чумаков даже кружил возлюбленную на руках.
Юлия Ковальчук и Алсу. Фото: соцсети звезды