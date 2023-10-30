Юлия Ковальчук спустя три месяца после родов сразила стройностью: в стильном костюме вышла в свет с мужем

Юлия Ковальчук уже много лет выступает на сцене. Раньше она была солисткой группы «Блестящие», а потом начала сольную карьеру. Блондинка давно счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они растят дочку Амелию, которой уже шесть лет. А недавно артистка стала мамой мамой во второй раз. В июле у пары родилась вторая дочка, которую они назвали Алисия.
Так как Юлия не боится трудностей, она вскоре вернулась к работе. Певица уже дает концерты. А 30 октября она появилась на премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». Артистка щегольнула в алом костюме с жакетом оверсайз и широкими брюками. Наряд не только не скрыл, а подчеркнул, что она уже вернула себе стройную фигуру. И это при том, что после родов прошло всего три месяца.
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Юлия Ковальчук. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были впечатлены тем, как выглядит Ковальчук. Ее сопровождал Алексей Чумаков, который выглядел не менее элегантно.
«Я быстро пришла в форму. У кого больше одного ребёнка быстро в неё приходят. Рожайте побольше», – заявила Юлия со сцены.
Пара сделала фото с ST и Ассоль, у которых скоро тоже будет пополнение. Жена рэпера уже находится на большом сроке беременности.
Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым и ST с Ассоль. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro