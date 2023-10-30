Юлия Ковальчук спустя три месяца после родов сразила стройностью: в стильном костюме вышла в свет с мужем

Так как Юлия не боится трудностей, она вскоре вернулась к работе. Певица уже дает концерты. А 30 октября она появилась на премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия». Артистка щегольнула в алом костюме с жакетом оверсайз и широкими брюками. Наряд не только не скрыл, а подчеркнул, что она уже вернула себе стройную фигуру. И это при том, что после родов прошло всего три месяца.

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