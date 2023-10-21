«Осень, как зима!» Юлия Ковальчук отметилась на прогулке с крохой-дочкой — вся укуталась, качает коляску

На этот раз Ковальчук решила показать, как гуляет с трехмесячной малышкой. В Москву пришла холодная погода. Певица укуталась в пуховик сливочного цвета и шарф. Она отказалась от макияжа. Артистка качала коляску, но не отходила далеко от дома. Она дала понять, что озябла.

«Что это за осень! Осень, как зима! У-ху-ху! Можно мне туда в колясочку, согреться», – заявила Юлия.

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