Как Юлия Ковальчук попала в «Блестящие», построила сольную карьеру и устроила личную жизнь

В этом году певица отметит свое 39-летие.

Юлия Ковальчук — певица, актриса, телеведущая, любящая жена и счастливая мама. Уроженка Волгоградской области легко освоилась в Москве, построила сольную карьеру, успешно вышла замуж и родила дочь. О том, как складывалась жизнь и карьера певицы — в материале Teleprogramma.pro.

Юлия Ковальчук: детство и начало карьеры

Юлия Ковальчук родилась 2 ноября 1982 года в городе Волжском Волгоградской области. Ее отец Олег Александрович был главным конструктором в проектном институте, а мама Светлана Васильевна работала в местном техникуме преподавателем. У Юлии есть старшая сестра Жанна.

В детстве Юлия Ковальчук занималась художественной гимнастикой и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Но на одной из тренировок повредила спину. Мечты о спортивных подиумах, по совету мамы, пришлось забыть.

«Мне в гимнастике креатива не хватало. А как-то я делала переворот, подкинула булаву, и она упала мне на спину. Была сильнейшая гематома, после чего мама сказала: «Хватит!» У нас открылся новый ДК, и я пошла и сама записалась на танцы, в кукольный театр, на курсы макраме, на иностранный язык и в изостудию. Конечно же, через два месяца из этих кружков остались только те, которые мне были действительно интересны — танцы, изостудия и кукольный театр», — рассказывала Ковальчук журналу «Интервью. Люди и события».

Именно в танцах Юля быстро осваивала программу и практически сразу начала выступать в хореографическом центре «Русинка». Позже перешла в народный ансамбль «Венец».

Однажды активной и целеустремленной Ковальчук в центре по делам молодежи вручили путевку в легендарный лагерь «Орленок».

Именно там у будущей артистки и проявилась любовь к музыке. Причем настолько, что вернувшись с побережья Черного моря, Юлия сразу же отправилась в музыкальную школу по классу гитары. А речевой дефект — будущая звезда плохо выговаривала букву Р — отрабатывала с помощью детской соски.

В возрасте 15 лет Юлия Ковальчук создала школьный коллектив «Элит», вместе с которым начала участвовать в российских танцевальных конкурсах.

На одном из таких выступлений в Санкт-Петербурге к Ковальчук подошел сотрудник Московского университета культуры и искусства и посоветовал ей поступить в вуз.

Юлия прислушалась к рекомендации, закончила школу экстерном, подала документы в техникум, за год освоила программу двух классов, а уже летом 2000 года купила билет до Москвы. Экзамены были сданы, Ковальчук поступила на бюджетное место.

Юлия Ковальчук: «Блестящие» и сольная карьера

Будучи студенткой первого курса, Юлия решила последовать совету однокурсников и приняла участие в танцевальном кастинге для вспомогательного состава группы «Блестящие». Тогда девичья группа только набирала популярность и перспективы оказаться в коллективе были самые радужные.

На кастинге Ковальчук не только танцевала, но и исполнила несколько песен, чем покорила строгое жюри и уже буквально через пару месяцев выходила на сцену вместе с группой. Правда, пока в качестве подтанцовки. А уже после ухода из коллектива Ольги Орловой заняла ее место в основном составе.

Первый для Юлии клип в составе «Блестящих» был снят на песню «Ау-ау» в 2001 году. В следующем году коллектив в составе Юлии Ковальчук, Жанны Фриске, Ирины Лукьяновой и Ксении Новиковой представил альбом «За четыре моря». Затем были «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки».

Примечательно, что первые полгода работы в группе Ковальчук не получала деньги. Тогда на помощь ей пришла Жанна Фриске.

По прошествии шести лет, в 2007-м, контракт Ковальчук с группой «Блестящие» подошел к концу и тогда Юлия решила строить сольную карьеру.

«Когда все детали стали понятны, я сказала продюсерам об уходе. Это было летом 2007-го. «Ты что, с ума сошла? Не уходи, мы тебе и здесь тоже сделаем сольную карьеру». А я ответила: «Нет, я хочу делать все сама, все по-другому, все сначала». Договорились, что я еще полгода отработаю в группе, чтобы подготовить себе замену. Потому что до этого ушла Ксюша Новикова, Аня Семенович — коллектив сменился почти полностью», — вспоминала Ковальчук.

Первую сольную песню и клип певица представила уже в январе 2008-го при поддержке продюсера Марата Хайрутдинова.

Трек мгновенно взлетел на первые строчки хит-парадов и принес популярность Ковальчук. Свой первый альбом под названием JK2015, в который вошло 14 песен, Юлия Ковальчук представила в июне 2015-го. Собранные средства от продажи пластинки певица передала в фонд Константина Хабенского.

В 2019 году вышел новый клип артистки на песню «Давай». В этом же году была представлена песня «Чувствуй». Кроме того, Ковальчук записала три композиции в дуэте с мужем Алексеем Чумаковым – «В заметки» (2014 год), «Включи во мне свет» (2018 год) и «Белый флаг» (2021 год).

Юлия Ковальчук: проекты, ТВ, кино

Новую волну популярности в 2000-х Юлии Ковальчук принесло шоу «Танцы на льду». На лед артистка выходила с фигуристом Петром Чернышевым. Их дуэт стал лучшим в рамках шоу. В 2008 году певица приняла участие в съемках шестого сезона шоу «Последний герой», в котором заняла второе место.

Годом позже Ковальчук снова вышла на лед, теперь же в шоу «Ледниковый период». Ее напарником стал олимпийский чемпион Роман Костомаров.

«Мне интересно пробовать себя в чём-то новом. А телепроекты позволяют побывать на необитаемом острове или научиться кататься на коньках в паре с олимпийским чемпионом — когда ещё представится такая возможность? Я максималистка, поэтому стараюсь сделать всё возможное, чтобы победить», — рассказывала Ковальчук в одном из интервью.

Кроме того Ковальчук активно сотрудничала с телеканалом «Ю». Так, в начале 2013-го вместе с Алексеем Чумаковым она вела шоу «Кто сверху?» и «Наш выход».

В начале 2014-го стала соведущей Игоря Верника в проекте «Один в один!», а в апреле 2015-го приняла участие в реалити «Взвешенные люди» на СТС.

Отметилась Ковальчук и в российском кинематографе. Первую небольшую роль он сыграла в комедии «Ландыш серебристый-2». В комедии «Криминальные обстоятельства» Ковальчук уже досталась главная роль. К слову, ее напарником на съемочной площадке стал Иван Охлобыстин, а картину представили на фестивале «Окно в Европу».

Кроме того, в фильмографии Ковальчук значатся такие картины: «Выхожу тебя искать – 2», «Срочно выйду замуж», «Не мое собачье дело».

Юлия Ковальчук: доход

В допандемийные времена за один частный концерт Юлия Ковальчук получала полтора миллиона рублей. Реклама в соцсети артистки стоит от 300 тысяч рублей до миллиона. А в группе «Блестящие» Ковальчук платили по 500 долларов за концерт.

Юлия Ковальчук: личная жизнь

До начала отношений с певцом Алексеем Чумаковым Юлия Ковальчук скрывала все подробности личной жизни. Однако стало известно, первая любовь певицу настигла, когда ей было 16 лет. но чувства быстро утихли. После этого Ковальчук строила отношения Сергеем Анисимовым. Пара была вместе 3,5 года.

А с будущим мужем Алексеем Чумаковым Ковальчук познакомилась еще в 2003 году. Тогда артист стал третьим в шоу «Народный артист». По признания обоих, при первой встрече, они почувствовали ту самую химию любви.

В 2009 году Алексей пригласил Юлю на свой сольный концерт. Она же в ответ вручила ему билет на свое выступление. На концерт Алексей приехал с большим букетом цветов. В тот же вечер они выяснили, что буквально не могут друг без друга жить.

После пяти лет совместной жизни Чумаков все же сделал любимо предложение. Они стали законными супругами в 2014-м, тайно расписавшись в ЗАГСе.

В октябре 2017 года Юлия Ковальчук родила дочь, которую назвали Амелия.

«Нет в мире слов, нет эмоций, которые могут описать это новое чувство. Теперь как будто нет времени. Есть необъяснимая любовь и зависимость. Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку», — написала тогда Ковальчук в своей соцсети.

Пара до сих пор скрывает ее внешность от публики.

Юлия Ковальчук: горячие фото

Юлия Ковальчук – ярая противница пластики и всего, что с ней связано. Певица не может похвастаться роскошным бюстом, но для нее это не повод ложиться под нож хирурга.

После рождения дочери Юлия быстро пришла в прежнюю форму. Сейчас при росте 165 см ее вес составляет 50 кг. Кроме того, артистка довольно часто радует фанатов откровенными снимками, которые публикует в своих соцсетях.

Юлия Ковальчук: последние новости

В начале этого года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пришли в гости к Лере Кудрявцевой в студию программы «Секрет на миллион». Там артист признался, что никогда не изменял жене. Кроме того, звездная пара поделилась секретом сохранения брака.

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