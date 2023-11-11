Пугачева обратилась к россиянам и попросила ее не обесценивать: «Деньги мои считаете? Да, я вкалывала»

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Она долгое время выступала на сцене. Однако потом певица вышла на пенсию. Она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. В 2022 году звездная семья уехала жить в Израиль.
А этой осенью они перебрались на Кипр. С момента, как артистка покинула родину, многие коллеги стали нелицеприятно о ней высказываться. А в обществе не утихают разговоры о том, на что живет Примадонна, так как уже давно не выпускает песен. Однако ее муж Максим Галкин* регулярно гастролирует и привозит гонорары.
И вот 11 ноября Алла Борисовна решила высказаться о всем, что тревожит ее душу. Она поставила на место хейтеров. Певица подчеркнула, что именно их называла ранее холопами и рабами. Она отметила, что любит народ, а злопыхатели пытаются ее оттолкнуть от поклонников своими высказываниями.
«Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!
Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит», – написала артистка.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Более того, Примадонна припомнила, что были личности, которые ее обвиняли во многим. В том числе, что она не давала им выступать и зарабатывать деньги. Певица теперь отмечает, что ей есть на что жить, потому что она была не той, кто спускает все деньги на веселье.
«Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?» – с иронией высказалась звезда.
Также певица не забыла добавить, что для нее счастье не в богатстве, а в свободе. Она призналась, что намерена жить до победы правды над клеветой.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.