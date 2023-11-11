Пугачева обратилась к россиянам и попросила ее не обесценивать: «Деньги мои считаете? Да, я вкалывала»

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Она долгое время выступала на сцене. Однако потом певица вышла на пенсию. Она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. В 2022 году звездная семья уехала жить в Израиль.

А этой осенью они перебрались на Кипр. С момента, как артистка покинула родину, многие коллеги стали нелицеприятно о ней высказываться. А в обществе не утихают разговоры о том, на что живет Примадонна, так как уже давно не выпускает песен. Однако ее муж Максим Галкин* регулярно гастролирует и привозит гонорары.