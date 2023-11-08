Раскрыта причина приезда: Алла Пугачева тайно записала альбом с новыми песнями в России

Алла Пугачева много лет не давала концертов. Она завершила карьеру и вышла на пенсию, чтобы быть с детьми. Артистка растит двойняшек Лизу и Гарри. Больше года певица живет с семьей в Израиле. Но этой осенью она покинула страну. Ходили слухи, что артистка перебралась на Кипр. Но в ноябре она была замечена в Москве.
Звезда пересекла границу возле Пскова и добралась до дома на поезде. Однако она уже спустя пару дней улетела.
Пока Примадонна проводит время в Латвии с Максимом Галкиным*, стали появляться новые подробности ее пребывания в России. Оказалось, что она не сидела в замке в деревне Грязь, а отметилась в известной студии звукозаписи «Салам». Там певица была не раз, сначала помогая Филиппу Киркорову записывать хит «Зайка моя», а потом сама записала альбом «Не делайте мне больно, господа».
Основатель студии Игорь Лалетин признался, что снова увидел Пугачеву 3 ноября. Она приезжала, чтобы записать три новые песни. Артистка решила сделать мини-альбом только для близких.
«Да, 3 ноября была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе (для кого конкретно. — Прим. ред.). Наша задача — записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они были записаны не для релиза. Для своих», — поделился он.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Также звукорежиссер не стал утаивать, что они с Аллой Борисовной говорили о былых временах.
«Посмеялись, поговорили, и она уехала», — пояснил он.
Лалетин признался, что записал и отправил ей вокал, а вот где певица будет доделывать треки он не знает. К слову, в «Саламе» запись песни стоит от 100 тысяч рублей.
Напомним, что уже больше 20 лет прошло с момента, как Пугачева завершила гастрольную деятельность. Народная артистка СССР иногда радует фанатов. В 70 лет артистка записала новую программу, с которой выступила в Москве и Минске. А в апреле следующего года Алле Борисовне будет 75 лет. Не исключено, что она снова захочет дать концерты.
По материалам РИА Новости
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