Раскрыта причина приезда: Алла Пугачева тайно записала альбом с новыми песнями в России

Пока Примадонна проводит время в Латвии с Максимом Галкиным*, стали появляться новые подробности ее пребывания в России. Оказалось, что она не сидела в замке в деревне Грязь, а отметилась в известной студии звукозаписи «Салам». Там певица была не раз, сначала помогая Филиппу Киркорову записывать хит «Зайка моя», а потом сама записала альбом «Не делайте мне больно, господа».

Основатель студии Игорь Лалетин признался, что снова увидел Пугачеву 3 ноября. Она приезжала, чтобы записать три новые песни. Артистка решила сделать мини-альбом только для близких.

«Да, 3 ноября была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе (для кого конкретно. — Прим. ред.). Наша задача — записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они были записаны не для релиза. Для своих», — поделился он.

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