Клава Кока в трусиках блеснула своей «сдобой»: потрясла округлостями фигуры перед бойфрендом

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Певица выпускает хиты и блистает на сцене на ярких образах. Блондинка так переживала, что не может встретить любовь, что рискнула принять участие в шоу, где парни боролись за ее сердце. И вот уже больше четырех месяцев она строит отношения с Александром Повериным. А теперь пара отдыхает на Мальдивах.
На этот раз Клава решила поделиться романтичными кадрами с курорта. Она за руку с возлюбленным бежала по пляжу. Певица в трусиках и прозрачной майке блеснула своими округлостями фигуры. Она продемонстрировала свои бедра. Кока потрясла своими прелестями. Александр держал ее за руку. Он козырнул своим спортивным телом.
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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что Клава похорошела. Фанаты ранее уже заподозрили ее в беременности, так как певица поправилась. «Ох, вот это фото», «До чего красиво», «У Коки прям бедра раздались вширь», «Просто нет слов! Формы стали такие аппетитные! Булочки», — стали писать пользователи Сети.