Клава Кока в трусиках блеснула своей «сдобой»: потрясла округлостями фигуры перед бойфрендом

На этот раз Клава решила поделиться романтичными кадрами с курорта. Она за руку с возлюбленным бежала по пляжу. Певица в трусиках и прозрачной майке блеснула своими округлостями фигуры. Она продемонстрировала свои бедра. Кока потрясла своими прелестями. Александр держал ее за руку. Он козырнул своим спортивным телом.

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