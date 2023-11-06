Клава Кока в бикини повиляла своим «крепким орехом» перед возлюбленным: трусики впились в аппетитную мякоть

И недавно Клава устроила романтический отпуск. Вместе с бойфрендом она отдыхает на Мальдивах. Певица не стала утаивать, что Александру приходиться буквально фотографировать каждый ее шаг. На новом видео артистка в черном бикини бежала по пляжу. Она повиляла своими бедрами перед возлюбленным. Кока на отдыхе носит только откровенные наряды, демонстрируя свои прелести.

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