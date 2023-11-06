Клава Кока в бикини повиляла своим «крепким орехом» перед возлюбленным: трусики впились в аппетитную мякоть

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она радует поклонников новыми хитами и клипами. Блондинка зачастую участвует в съемках новых шоу. Она не раз говорила, что мечтала о большой любви. Артистка решилась на поиски жениха в рамках проекта «Сердце Клавы». Примечательно, что она теперь строит отношения с победителем шоу Александром Повериным.
И недавно Клава устроила романтический отпуск. Вместе с бойфрендом она отдыхает на Мальдивах. Певица не стала утаивать, что Александру приходиться буквально фотографировать каждый ее шаг. На новом видео артистка в черном бикини бежала по пляжу. Она повиляла своими бедрами перед возлюбленным. Кока на отдыхе носит только откровенные наряды, демонстрируя свои прелести.
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«Не сфоткалась, значит не отдыхала! Хотя в райском месте по-другому никак!» – написала звезда.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что Клава сияет от счастья, а ее формы выглядят еще более аппетитными. «Саня прям с другой стороны рядом с тобой себя показывает. Вроде такой брутальный дядя, но ты из него вытянула этого балдежного мальчишку», «Соглашусь, что такой Барби как Клава очень подходит такой Кен, как Саша», «Шорты от напряжения чуть не спали», — написали фанаты.