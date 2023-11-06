Валя Карнавал выставила напоказ свое откровенное декольте перед камерой: два «мячика» упруго выпирают

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на телевизионных шоу. Блогерша в 21 год не перестает зарабатывать большие деньги. Она дает концерты и снимает видео для соцсетей. Певица в этом году рассталась с женихом. После этого она похудела и стала чаще носить дерзкие наряды. На новых кадрах звезда козырнула своими прелестями.
На этот раз Валя облачилась в кардиган на молнии. Она решила станцевать перед камерой, игриво изгибаясь. Блогерша не стала прятать откровенное декольте. Она выставила напоказ шаровидную грудь, которую сдавила. Также артистка приспустила джинсы, продемонстрировав свой рельефный пресс. Карнавал сомкнула губы бантиком, продолжая танцевать.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит блогерша. Многие признались, что она их лишила дара речи. «Ну что за богиня», «Вот это талия», «Грудь просто как нарисованная», «Потрясающий вид», «Прям два мячика, так бы и выпрыгнули», «Хороша! Декольте ослепительное», «И для кого такие виды?» — стали писать пользователи Сети.