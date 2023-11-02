Валя Карнавал натянула тонкую блузку на свои «сочные дыньки» до треска: так выглядит упругая грудь без пуш-ап

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она регулярно выпускает новые песни и выступает в смелых нарядах. В 21 год певица уже прославилась на всю страну. Она обладает эффектной внешностью. А после расставания с Сашей Стоуном блогерша похудела. Более того, этой осенью она решила сменить имидж, сделав короткую стрижку.
На этот раз Валя решила похвастаться новым образом. У нее начался отпуск. Блогерша решила одеться в Барби. Она в лосинах с принтом и розовом топике коозырнула фигурой. Певица дополнила лук сандалиями на платформе. Она наклонилась, обнажив свое упругие декольте без лифчика. Карнавал подразнила парней своей шаровидной грудью.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
На этот раз Карнавал получила сотни комплиментов. Поклонники не перестают поражаться тому, какие у нее формы. «Валентина Васильевна, а это законно быть такой красивой?», «До чего классная», «Просто богиня», «Формы идеальные», «Грудь прям прибавляет лет! Но дыньки сочные», «Прическа сделала прям конфеткой», — стали писать подписчики.