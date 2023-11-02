Валя Карнавал натянула тонкую блузку на свои «сочные дыньки» до треска: так выглядит упругая грудь без пуш-ап

На этот раз Валя решила похвастаться новым образом. У нее начался отпуск. Блогерша решила одеться в Барби. Она в лосинах с принтом и розовом топике коозырнула фигурой. Певица дополнила лук сандалиями на платформе. Она наклонилась, обнажив свое упругие декольте без лифчика. Карнавал подразнила парней своей шаровидной грудью.

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