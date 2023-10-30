Рубанула каре: преобразившаяся Валя Карнавал в откровенном наряде блеснула на публике своими прелестями

А 30 октября блогерша появилась на публике. Она приехала на премию «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия», где собрались многие селебрити: Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Александр Олешко, Алена Водонаева и другие звезды. Карнавал предстала в крохотной юбке и топике, оголив живот с пирсингом. Она выбрала наряд не по сезону, но все же взяла с собой меховую накидку.

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