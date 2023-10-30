Рубанула каре: преобразившаяся Валя Карнавал в откровенном наряде блеснула на публике своими прелестями

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она продолжает развиваться, как блогерша и певица. В этом году артистка похудела. Она снова стала примерять дерзкие образы. После расставания с Сашей Стоуном Валя с новой силой окунулась в работу. А накануне она решила сменить имидж и состригла волосы, сделав небрежное каре.
А 30 октября блогерша появилась на публике. Она приехала на премию «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия», где собрались многие селебрити: Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Александр Олешко, Алена Водонаева и другие звезды. Карнавал предстала в крохотной юбке и топике, оголив живот с пирсингом. Она выбрала наряд не по сезону, но все же взяла с собой меховую накидку.
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Валя Карнавал. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие с трудом узнали певицу. Многие отметили, что с новым цветом волос и стрижкой она стала другим человеком. А некоторые были удивлены такому смелому наряду. В 21 год Валя не боится экспериментировать со стилем. На этот раз даже маникюр она сделала в тон наряда.
«Ну это смело», «Ой, а почему так не празднично? Словно на дискотеку пришла», «С этой прической вид стал дешевый», «Хорошенькая, но наряд — промах», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды