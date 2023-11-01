Самбурская игриво засветила свои упругие полушария груди: подразнила парней, сняв пикантное видео

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и сериалах, а также поет. В свои 36 лет актриса не замужем, но при этом всегда следит за внешностью. В этом году Александр Рогов едва не потерял дар речи, когда увидел артистку. Она занимается спортом, поэтому ее фигура доведена до идеала, а любой наряд только подчеркивает ее формы.
На этот раз Самбурская решила снять пикантное видео. После спектакля она принесла в гримерку охапку цветов и подарков. Актриса стала хвастаться богатством и при этом засветила свое декольте в зеркале. Настасья была в блузке с глубоким разрезом. Она игриво продемонстрировала на камеру свои прелести и отправила воздушный поцелуй.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Самбурская только хорошеет. Она даже лишила некоторых парней сна. «До чего шикарная», «Ого, вот это декольте», «Просто нет слов», «Богиню видно сразу», «Смотришь и не может отвести глаз», «Теперь никогда не усну», — стали писать пользователи Сети.