«О, Боже! Кто эта богиня!»: Самбурская игриво распахнула жакет, заставив всех ахнуть — оголила манкие округлости фигуры

На этот раз Самбурская приехала на съемки. Она решила снять видео. Актриса облачилась в жакет и брюки. При этом сначала она наклонилась к камере, блеснув шаровидной грудью. А потом артистка взяла и распахнула свой жакет, показав формы в тугом корсете с внушительным декольте.

«Ну а что? Тем временем я захожу в новый проект! Простите, ничего лишнего и личного», – заявила Настасья. «О, Боже! Кто эта богиня! Ты посмотри!» – произнесли окружающие.

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