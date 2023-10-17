«О, Боже! Кто эта богиня!»: Самбурская игриво распахнула жакет, заставив всех ахнуть — оголила манкие округлости фигуры

Настасья Самбурская уже давно стала актрисой. Она снимается в кино и выступает на сцене. Многие ее любят за роль в сериале «Универ». Примечательно, что она обладает колким характером и эффектной внешностью. Артистка активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она также любит носить женственные наряды, ловя на себе восхищенные взгляды.
На этот раз Самбурская приехала на съемки. Она решила снять видео. Актриса облачилась в жакет и брюки. При этом сначала она наклонилась к камере, блеснув шаровидной грудью. А потом артистка взяла и распахнула свой жакет, показав формы в тугом корсете с внушительным декольте.
«Ну а что? Тем временем я захожу в новый проект! Простите, ничего лишнего и личного», – заявила Настасья.
«О, Боже! Кто эта богиня! Ты посмотри!» – произнесли окружающие.
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На этот раз Самбурская получила массу комплиментов. Многие удивляются тому, как в 36 лет ей удается так выглядеть. «Ох, ну я бы тоже сняла вас на камеру», «Просто выше всех похвал», «Само совершенство», «Ну тут нет слов», «До чего вы прекрасны», «Хорошенькая», «Главное, что мужчины оценили ваш лучок», — стали писать в Сети.