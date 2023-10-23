Наследство Александра Градского поделили в суде: бывшая жена осталась без ничего

Александр Градский много лет выступал на сцене, а также был автором и композитором. В ноябре 2021 года он ушел из жизни. Наследники артиста не смогли мирным путем поделить имущество звезды, поэтому начались судебные тяжбы.
Вдова артиста Марина с сыновьями Александром и Иваном, а также старшие дети музыканта Даниил и Мария с его экс-женой Ольгой столкнулись в суде. И теперь стало известно, что кто получил право распоряжаться собственностью покойного.
Суд объявил свое решение. Имущество Градского поделили на пять частей. Часть получили его взрослые дети, а также вдова Марина Коташенко и их сыновьями. А вот бывшая жена артиста осталась без ничего.
Так отмечается, что старшие дети Градского получили шикарный загородный особняк, который в свое время музыкант построил по собственному проекту. На его территории есть все для комфортной жизни: зимний дом с бассейном, летний дом, а также дом для работников и огромный парк с соснами.
Вдова Александра Борисовича с детьми стала обладательницей квартиры в центре Москвы и еще один дом, который композитор построил рядом с особняком. Однако старшие наследники артиста.
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Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press
Но старшие сын и дочь Градского, по слухам, остались недовольны результатом суда. Не исключено, что они подадут апелляцию на решение суда.
Напомним, что Фартышева была третьей женой музыканта. Они прожили вместе с 1980 по 2001 год. Спустя год после смерти артиста она подала иск в районный суд к вдове Марине Коташенко, а также своим детям — Марии и Даниилу.
А также на наследство претендовали двоюродная сестра звезды Наталья Градская, которая хотела вернуть квартиру в Москве и дом в Подмосковье, которые ранее принадлежали ее отцу Борису Градскому, дяде Александра Градского. Она заверяет, что брат завладел имуществом, пока она находилась за границей, пишет KP.ru.