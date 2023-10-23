Наследство Александра Градского поделили в суде: бывшая жена осталась без ничего

Суд объявил свое решение. Имущество Градского поделили на пять частей. Часть получили его взрослые дети, а также вдова Марина Коташенко и их сыновьями. А вот бывшая жена артиста осталась без ничего.

Так отмечается, что старшие дети Градского получили шикарный загородный особняк, который в свое время музыкант построил по собственному проекту. На его территории есть все для комфортной жизни: зимний дом с бассейном, летний дом, а также дом для работников и огромный парк с соснами.

Вдова Александра Борисовича с детьми стала обладательницей квартиры в центре Москвы и еще один дом, который композитор построил рядом с особняком. Однако старшие наследники артиста.

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