Сколько Александр Градский зарабатывал в шоу «Голос» и как на самом деле относился к молодой жене

Кажется, что жизнь Александра Градского не уместишь в одну статью. Его судьба, минимум, достойна книги из серии ЖЗЛ.
Человек, стоявший у истоков настоящего русского рока, он горел любимым делом до последнего вздоха. Будучи тяжело больным, приезжал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле, чтобы только быть полезным своим ученикам.
О самых важных вехах судьбы мэтра — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители, бабушки
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области в семье инженера-механика Бориса Фрадкина и актрисы Тамары Градской. Когда маленькому Саше исполнилось восемь лет, семья переехала в Москву. Там же мальчуган пошел и в музыкальную школу.
Творческие способности начали зарождаться в нем еще в подростковом возрасте. Так, первое стихотворение Александр написал еще в 14 лет. Тогда же стал интересоваться западной музыкой, например, группой The Beatles.
В этом же возрасте парень столкнулся с первой серьезной потерей — из жизни ушла его мама, что и подтолкнуло Александра взять ее фамилию. А меж тем именно Тамара Градская отвела сына в музыкальную школу.
Сама женщина – выпускница ГИТИСа, которую приглашали на работу в знаменитый МХАТ, но она отказалась от карьеры в пользу семьи. Ведь мужа направили по распределению в Урал, а Тамара последовала за ним. А уже переехав в Москву, преподавала в драматическом кружке во Дворце пионеров.
Александр Градский с родителями и бабушкой в детстве. Фото: соцсети
После ухода матери большую роль в становлении личности Градского сыграли и его бабушки, особенно по отцу — Розалия Ильинична Фрадкина. Говорят, она всю жизнь опекала внука и даже его жен, жарила для них и для друзей певца котлеты. Женщину в шутку даже называли «бабушкой русского рока».
Бабушка отчасти и помогла ему пережить страшную трагедию. А вот, кстати, отец Александра вскоре женился и некоторое время юноша даже жил с отцом и мачехой.
Первые успехи
В 16 лет Градский принял твердое решение стать музыкантом. И в память о маме он должен был стать лучшим музыкантом. Свою карьеру певец начал с выступлений в польской студенческой группе со смешным названием «Тараканы». Тогда его песня «Лучший город земли» прозвучала на многих региональных конкурсах.
Юный Александр Градский играет на барабанах. Фото: соцсети
В 20-летнем возрасте Александр поступил в знаменитую российскую Академию им. Гнесиных и уже во время учебы начал выступать на сцене. В студенческие годы певец создал группу «Скоморохи», занимавшуюся экспериментальным роком.
Уже тогда Градский приобрел популярность, давал чуть ли не по несколько концертов в день, а на Всесоюзном фестивале «Серебряные струны» его ансамбль завоевал сразу шесть наград из восьми.
В тот же период прозвучали его самые знаменитые песни «Как прекрасен этот мир» и «Как молоды мы были». Последняя композиция стала визитной карточкой Александра Борисовича.
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Александр Градский в молодости. Фото: соцсети
Как появилась песня «Как молоды мы были»
В середине 70-х годов по пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского» был снят фильм «Моя любовь на третьем курсе», рассказывающая о жизни студентов. И планировалось, что в нем прозвучит вышеупомянутая песня, написанная знаменитым семейным тандемом — поэтом Николаем Добронравовым и композитором Александрой Пахмутовой.
Но некоторым показалось странным, что парни и девушки, только начинающие свою жизнь, сидя у костра, поют: «Первый тайм мы уже отыграли». А уж фраза «Как молоды мы были» из их уст звучала, по меньшей мере, странно.
Стали искать правильное творческое решение, но для начала нужно было найти исполнителя, который поможет правильно донести смысл композиции. (Кстати, название «Как молоды мы были» Николай Добронравов позаимствовал из названия болгарского фильма 1960-х годов).
Как раз в это время на «Мосфильме» Александр Градский записывал песни для ленты «Романс о влюбленных», и звукорежиссер Виктор Бабушкин предложил ему заодно попробовать спеть «Как молоды мы были». Но сам певец отметил, что сначала стоит встретиться с композитором. Александра Пахмутова была не против послушать молодого рокера.
Кадр из фильма «Моя любовь на третьем курсе»
Когда Александра Николаевна наиграла первые аккорды, певец неожиданно попросил ее дать ему посмотреть партитуру. Композитора удивила такая просьба, поскольку вокалисты обычно не вмешивались в творческий процесс. А тут, взглянув на ноты, артист внес предложение спеть третий куплет на регистр выше. Александра Николаевна, сначала видящая свое произведение более камерным, не возражала против этой просьбы.
Благодаря задумке Градского песня заиграла новыми красками, стала более пронзительной и драматичной, зазвучала на разрыв.
А потом и пришло решение закончить ею фильм, что символизировало своеобразный взгляд из будущего. В кинокартине последний куплет пел детский хор, а вот Александр Градский исполнил его фальцетом.
Сейчас фильм «Моя любовь на третьем курсе» мало кто помнит, а вот песня «Как молоды мы были» фактически обрела бессмертие. После выхода картины на экраны перед Александрой Пахмутовой встал вопрос, как же сложится эстрадная судьба композиции.
Многие советовали Александре Николаевне отдать произведение Иосифу Кобзону, но она категорически отказалась. Композиция одержала победу на Всесоюзном фестивале «Песня 77» именно в исполнении Градского, после чего она вошла в народ. Тогда певцу было 27 лет, и он еще не успел отыграть свой первый тайм.
Песню «Как молоды мы были» Александр Градский исполнял на протяжении всей жизни. Фото: Global Look Press
С течением времени Александр Градский переосмысливал песню, и в его исполнении она звучала по-другому, более пронзительно и грустно.
А секрет успеха композиции объясняется просто. Все те люди, кому исполнилось больше сорока лет, уже отыграли свой первый тайм, и могли подвести своеобразную черту, вспомнив строчки песни. Теперь важно было прожить так, чтобы «тебя на Земле не теряли и постараться себя не терять».
Сам Александр Градский написал музыку к более полусотне художественных фильмов, мультфильмов и документальных лент. И, конечно, исполнял песни для кинофильмов. Так, голос Градского звучит в картинах «В августе 44-го» и «Узник замка Иф», а в мультфильме «Голубой щенок» он исполняет партию Рыбы-пилы.
Кстати, время от времени певец и сам снимался в кино. Например, он сыграл в фильмах «Визит вежливости», «Камертон» и «Гений».
Рок-оперы
Александр Градский проявил себя и как создатель рок-опер. Начал с постановки «Муха-цокотуха». Но наиболее широкую известность получила его рок-опера «Стадион», рассказывающая о военном перевороте в Чили в 1973 году. Одним из главных героев данного спектакля был певец Виктор Хара, ставший жертвой режима генерала Пиночета. Эту роль сыграл сам Александр Градский.
Также в постановке были задействованы такие звезды, как Алла Пугачева, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Андрей Макаревич* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) и Елена Камбурова.
С 1985 года артист работал над музыкой к первому русскому рок-балету «Человек», поставленному по роману Редьярда Киплинга о Маугли.
Выступление Александра Градского в сопровождении Московского симфонического оркестра. Фото: Global Look Press
А вот создание рок-оперы «Мастер и Маргарита» заняло у музыканта целых 13 лет. Правда, история о вечной любви, написанная Михаилом Булгаковым, так и не нашла своего сценического воплощения. Постановка существует только в записи.
Причем четыре центральные партии исполнил сам Градский, а другие роли достались Александру Розенбауму, Иосифу Кобзону, Григорию Лепсу, Лолите Милявской, Андрею Макаревичу*.
Также на счету Градского балеты «Распутин» и «Еврейская баллада». В 1988 году Александр исполнил партию Звездочета в постановке оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» под руководством дирижера Евгения Светланова.
Наталья Смирнова
Первым браком Александра Градского стал союз со студенткой Натальей Смирновой. Как вспоминал сам Александр Борисович, поначалу все в отношениях складывалось хорошо, но потом ситуация изменилась. Влюбленные думали, что разбитую чашку можно будет склеить, как только они поженятся, но этого не произошло. А спустя три месяца состоялся их разрыв.
Александр Градский и Наталья Смирнова. Фото: соцсети
Анастасия Вертинская
Следующей супругой музыканта стала известная актриса Анастасия Вертинская, которая была на пять лет старше артиста. Впервые они встретились на вечеринке у общих знакомых. Градский пытался ухаживать за девушкой, но тогда она не обратила на него никакого внимания.
Зато через полгода неожиданно приехала к Александру в спортивном лагере под Алуштой, где в то время он давал концерт. Тогда артистка отдыхала с друзьями в соседней деревне и узнала о выступлении Александра Градского случайно.
Как вспоминал Александр Борисович в книге Евгения Додолева «Голос» Крым, жара, вино и море сделали свое дело.
Александр Градский и Анастасия Вертинская. Фото: «Комсомольская правда»
Вертинская поймала попутный грузовик и приехала к нему. Причем возникла перед артистом, отдыхавшим после тяжелого выступления на берегу моря, в весьма странном виде: в халате, надтреснутых очках и навеселе.
Появилась и спросила: «Вот так, значит, отдыхаем?» Отношения развивались в лучших традициях курортного романа: молодые бродили по берегу моря, пили вино и изучали горные тропинки.
Через какое-то время состоялась и свадьба. Певец попросил возлюбленную взять свою фамилию, на что она дала довольно резкий ответ: «Я могу стать Анастасией Градской, но тебе не стать Александром Вертинским».
А спустя еще пару лет супруги разошлись. Впоследствии актриса призналась, что эти отношения нужно было оставить на уровне романа и не доводить до брака. Вертинская поясняла, что они просто из разных «детских». Он воспитан на своей музыке, а она — на музыке Александра Вертинского.
Во время конфетно-букетного периода все было хорошо, а потом любовная лодка разбилась о быт.
Ольга Фартышева
Самый долгий союз у Александра Градского сложился с Ольгой Фартышевой, которая была младше артиста на 11 лет. Когда влюбленные поженились, Ольге исполнилось двадцать, Александру Градскому — чуть за тридцать. В этом браке на свет появилось двое детей — Даниил и Мария.
Александр Градский с женой Ольгой и детьми. Фото: соцсети
На протяжении 20 лет Ольга находилась рядом с Александром Борисовичем: ждала его с репетиций, концертов, обеспечивала тыл. Новость о разводе прозвучала как гром среди ясного неба. Причем инициатива исходила от самой Ольги.
Ходили слухи, что она полюбила другого человека. Но сам Александр Борисович признавался, что они уже давно отдалились друг от друга, и дело шло к разводу. Вскоре после разрыва Ольга действительно вышла замуж, а дети остались с отцом.
Марина Коташенко
Последней женой Градского стала 20-летняя киевлянка Марина Коташенко, с которой артист познакомился в 2003 году, в 55-летнем возрасте. Музыкант нередко рассказывал историю, как просто ехал по Новому Арбату на машине и увидел красивую девушку.
Тогда, по собственному признанию, он был не в лучшей своей форме. Но чтобы завязать знакомство оригинальным способом, сказал: «У вас есть шанс прикоснуться к истории. Спросите у родителей, кто такой Александр Градский» и дал свой телефон. И через две недели она перезвонила сама.
Они жили в гражданском браке, но, как писали СМИ, за пару месяцев до смерти Александра Борисовича оформили отношения официально.
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press
В этом союзе на свет появилось двое детей: Александр и Иван. Марина до последнего дня оставалась рядом с мужем, который, как в исполняемой им песне «В полях под снегом и дождем» укрывал ее от зимних вьюг.
И наверное, строчки этой композиции на стихи Роберта Бернса: «Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел. С тобой вдвоем, с тобой вдвоем», можно посвятить и ей…
Рост и вес
Рост у Александра Градского был 170 сантиметров, вес — 76 килограммов.
Александр Градский. Фото: Global Look Press
Проект «Голос»
Новую волну популярности Александр Градский получил, когда в 2012 году сел в кресло наставника шоу «Голос» на Первом канале. Многие зрители признавались, что благодаря проекту узнали артиста с новой стороны. Недаром он был самой авторитетной фигурой на программе. Составы жюри менялись, но считается, что в «золотой состав» судейской коллегии вошли именно Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея.
Градский особо не баловал участников своим вниманием и во время слепых прослушиваний реже всего поворачивался к конкурсантам. Но если уж поворачивался, то делал все, чтобы протеже дошел до финала. Кстати, именно подопечные Александра Градского чаще всего становились победителями проекта.
Александр Градский зажег на небосклоне нашей эстрады имя Дины Гариповой. Много лет назад Александр Борисович был единственный, кто повернулся к этой певице — тогда робкой, зажатой девушке, еще не вполне владевшей своим голосом.
Она стала победительницей шоу «Голос» в 2012 году и сейчас ведет активную творческую жизнь. Дина заметно преобразилась, похудела и превратилась в настоящую диву, радующую зрителей своими выступлениями.
Также в проекте Первого канала побеждали и другие ученики Градского — Сергей Волчков и Александра Воробьева. К слову, главным конкурентом Александры в 2014 году был подопечный Пелагеи, певец Ярослав Дронов, ныне известный широкой аудитории как SHAMAN.
Александр Градский с «золотым составом» шоу «Голос»: Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей. Фото: Первый канал
После окончания шоу «Голос» музыкант не оставлял своих протеже на произвол судьбы. Многие из них, например, те же Дина Гарипова и Александра Воробьева, а также Валентина Бирюкова, Михаил Озеров, Буша Гоман и другие артисты впоследствии выступали на сцене театра Александра Борисовича «Градский hall».
Градский запомнился еще и тем, что практически безошибочно определял возраст участника. Правда, он не узнал собственного сына Даниила в третьем сезоне, пришедшего на проект попытать счастья, и Диму Билана, появившегося в шоу, скорее, ради шутки в четвертом сезоне.
По сведениям СМИ, Александр Градский являлся самым высокооплачиваемым наставником «Голоса». Так, говорили, что его съемочный день стоит 7 тысяч долларов, тогда как его коллеги по цеху зарабатывали значительно меньше. Сам же Градский никак не прокомментировал данную информацию.
Уход из жизни
Последние дни жизни Александра Борисовича также связаны с шоу «Голос». Летом 2021 года он принимал участие в записи десятого, юбилейного сезона проекта Первого канала. Уже тогда во время съемок артисту было плохо, он тяжело дышал и с трудом говорил.
Как писала в то время пресса, мэтра привозили на съемки на каталке, а затем пересаживали в кресло, напротив которого был установлен вентилятор.
В сентябре СМИ сообщали, что Градского госпитализировали с 70% поражением легких, он подхватил коронавирус. Но сам артист называл это выдумкой журналистов.
Александр Градский в кресле наставника шоу «Голос». Фото: Global Look Press
Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября 2021 года от ишемического инсульта. За два дня до этого трагического события его экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт, поскольку накануне артист почувствовал себя плохо.
При госпитализации музыканту сделали тест на коронавирус. Несмотря на то, что в этот раз результат был отрицательным, выяснилось, что в его организме присутствовали антитела. А это значит, что ранее мэтр уже перенес пандемию, что и могло спровоцировать инфаркт головного мозга.
Прощались с Александром Градским в его театре «Градский hall». Сказать последнее «Прости» легендарному музыканту пришли тысячи людей, которые искренне плакали по нему. Похоронили Александра Борисовича на Кузьминском кладбище.
Поклонница на прощании с Александром Градским. Фото: Global Look Press
Наследство
После ухода из жизни Градского то и дело стали появляться статьи о разделе его наследства. Помимо Марины Коташенко и детей певца, на него также стали претендовать его бывшая жена Ольга и двоюродная сестра Наталья. Суд по этому делу неоднократно переносили. Он был перенесен и в июне 2023 года, поскольку не все необходимые экспертизы были готовы.
Говоря об иске своей матери, Даниил Градский пояснял, что она имеет точно такие же права, как и Марина Коташенко. А вот адвокаты считают, что шансов у Ольги практически нет, поскольку она пропустила все возможные сроки давности по разделу имущества, нажитого в браке.
Награды и вечная память
Александр Градский — народный артист России, народный артист Приднестровской Молдавской республики, лауреат Государственной премии Российской Федерации. У певца было немало регалий, но самая главная — это народная любовь.
Александр Градский. Фото: Global Look Press
Такие люди, как Градский, после финала своей жизни превращаются в легенду и живут уже в наших сердцах.