Сколько Александр Градский зарабатывал в шоу «Голос» и как на самом деле относился к молодой жене

Кажется, что жизнь Александра Градского не уместишь в одну статью. Его судьба, минимум, достойна книги из серии ЖЗЛ.

Человек, стоявший у истоков настоящего русского рока, он горел любимым делом до последнего вздоха. Будучи тяжело больным, приезжал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле, чтобы только быть полезным своим ученикам.

О самых важных вехах судьбы мэтра — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители, бабушки

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области в семье инженера-механика Бориса Фрадкина и актрисы Тамары Градской. Когда маленькому Саше исполнилось восемь лет, семья переехала в Москву. Там же мальчуган пошел и в музыкальную школу.

Творческие способности начали зарождаться в нем еще в подростковом возрасте. Так, первое стихотворение Александр написал еще в 14 лет. Тогда же стал интересоваться западной музыкой, например, группой The Beatles.

В этом же возрасте парень столкнулся с первой серьезной потерей — из жизни ушла его мама, что и подтолкнуло Александра взять ее фамилию. А меж тем именно Тамара Градская отвела сына в музыкальную школу.

Сама женщина – выпускница ГИТИСа, которую приглашали на работу в знаменитый МХАТ, но она отказалась от карьеры в пользу семьи. Ведь мужа направили по распределению в Урал, а Тамара последовала за ним. А уже переехав в Москву, преподавала в драматическом кружке во Дворце пионеров.