Почему наследники Александра Градского никак не могут поделить имущество маэстро

На прошлой неделе в суд впервые приехала Марина с детьми. Был и Даниил Градский, который представляет интересы матери и хочет, чтобы наследство отца поделили пополам между его семьей и последней семьей отца. Стоит отметить, что при жизни Градского дети от предыдущего брака не общались с младшими братьями. Процесс идет за закрытыми дверями, но Даниил пообщался с представителями СМИ и сказал много неприятного в адрес Марины.

Он, в частности, не верит, что Марина живет на средства, которые выделяют на двух ее несовершеннолетних детей органы опеки (пока, как известно, распоряжаться наследством нельзя). Даниил подчеркивает: «Сегодня за Марину Владимировну приехали свидетельствовать как минимум два сотрудника, которые на постоянной основе живут на ее участке. Еще у нее есть сыновья, один из которых ходит в частную школу в Подмосковье. Месяц обучения там стоит 100 тысяч рублей».

О своей матери и ее финансовых интересах Даниил говорит так: «Папа собирался жить дальше и обещал моей маме, что не надо ничего делать, не надо судов, потому что это скандалы. Папа собирался, как король Лир, половину отдать новой семье, половину - старой…

По закону 50% от совместного нажитого имущества супруги делят, а они (речь о его родителях. - Ред.) нажили приблизительно 90% всего имущества, которое у отца было…» Из слов Даниила понятно, как объясняется то, что его мама пропустила срок исковой давности и обратилась в суд спустя почти 22 года после развода.

Даниил уверен, что битва за наследство его отца только начинается: «Я подал гражданский иск к Марине Владимировне в Тверской суд о компенсации мне 20 миллионов 800 тысяч рублей, которые она изъяла из наследственной массы». Сколько сбережений наличными и на счетах было у Градского, неизвестно, и старший сын точной суммы не знает, но денег, говорят, было много, и Даниил намекает на то, что ими распоряжается вдова его папы.

Напомним, после смерти Градского Марина перевезла из московской квартиры в загородный особняк целых 100 миллионов рублей и хранила их под кроватью в сумке. Марину ограбили: подстроили ДТП, угрожали расправой, после которого она привезла преступников в дом и отдала деньги. Поймали и осудили одного из участников ограбления, другие вместе с деньгами исчезли. Теперь «живых» денег у вдовы, по ее словам, нет.

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Грабители вынесли антикварные стулья

Градский купил всем своим детям по квартире в Москве - жильем обеспечены все. Что же они делят? Два загородных дома площадью более 1000 квадратных метров каждый (Марина с детьми живет в одном из домов). В центре Москвы в доме, где находился знаменитый «Елисеевский» магазин, Градский много лет назад выкупил целый этаж, в его собственность перешла часть здания площадью 401 квадрат.

Эти площади сдаются под офисы, рестораны и приносят большой доход. У музыканта были также две квартиры в Москве и девять земельных участков площадью от 304 до 2694 квадратов. Плюс деньги и счета.

Впрочем, кое-что из имущества уже успело исчезнуть. Адвокат Марины Лариса Широкова рассказала о том, что дом Градского снова ограбили - правда, не тот, в котором живет вдова. «15 августа в так называемом большом загородном доме Градского произошло ограбление, - сообщает адвокат. - Марине позвонил один из работников, который следит за домом, и сообщил, что в особняк проникли неизвестные и украли личные вещи.

Пропали дорогие антикварные стулья (как тут не вспомнить Ильфа и Петрова. - Ред.), семейные фотографии. После этого мы обратились в полицию. Марина живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку... До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора. Раздел имущества не закончен, все оно по-прежнему является общей наследственной массой. И это вносит свои неудобства. Если так будет продолжаться, к моменту разрешения судебного спора ущерб по объектам недвижимости может быть существенным. Никто за них сейчас не отвечает: охраны нет, видеокамер тоже.

Стоит большой, богатый, красивый дом, который никто не охраняет... Мы никого не обвиняем, но у всех членов семьи есть ключи от дома. Марина всегда считала, что семейный вопрос должен решаться конструктивно, по-родственному, а не в суде. Она предлагала мировое соглашение и условия, удобные для всех. Но другие наследники ее не хотят слышать» (вдова предлагала поделить наследство поровну на 5 частей, между ней и всеми детьми).

Тем временем суд затягивается, а ведь на одну лишь оценку имущества ушло много времени - Даниил не согласился с выводами оценщиков, которых сам же пригласил. Судя по всему, финала этой истории в ближайшее время ждать не стоит...