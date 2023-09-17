Почему наследники Александра Градского никак не могут поделить имущество маэстро

Старший сын вдове не верит
Последние 18 лет Александр Борисович жил с Мариной Коташенко, причем официально зарегистрировал отношения с ней лишь за месяц до своей смерти. Скорее всего, Градский сделал это для того, чтобы Марина стала его официальной наследницей. После смерти Александра Борисовича у него по закону осталось 5 наследников: 42-летняя Марина, ее рожденные от Градского сыновья (8-летний Саша и 4-летний Иван).
В браке родились два сына - Саша (старший) и Ваня. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
А также 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочь Мария, родившиеся в третьем браке Градского (с Ольгой Фартышевой). Так как завещания не было, все имущество и деньги звезды должны были поделить в равных долях между пятью наследниками. Но 63-летняя Ольга Фартышева подала иск, обозначив и свои претензии на часть наследства.
Ольга прожила в браке с Градским 21 год, развелась с ним в 2001-м, срок исковой давности давно прошел, но женщина хочет доказать, что при разводе Александр Борисович лишил ее половины совместно нажитого имущества. Выиграть этот процесс будет сложно - к примеру, первая супруга Бориса Грачевского в похожей ситуации проиграла.
Третья супруга музыканта Ольга Фартышева не хочет договариваться с Коташенко, ее дети Даниил и Мария маму во всем поддерживают. Фото: соцсети
На прошлой неделе в суд впервые приехала Марина с детьми. Был и Даниил Градский, который представляет интересы матери и хочет, чтобы наследство отца поделили пополам между его семьей и последней семьей отца. Стоит отметить, что при жизни Градского дети от предыдущего брака не общались с младшими братьями. Процесс идет за закрытыми дверями, но Даниил пообщался с представителями СМИ и сказал много неприятного в адрес Марины.
Он, в частности, не верит, что Марина живет на средства, которые выделяют на двух ее несовершеннолетних детей органы опеки (пока, как известно, распоряжаться наследством нельзя). Даниил подчеркивает: «Сегодня за Марину Владимировну приехали свидетельствовать как минимум два сотрудника, которые на постоянной основе живут на ее участке. Еще у нее есть сыновья, один из которых ходит в частную школу в Подмосковье. Месяц обучения там стоит 100 тысяч рублей».
О своей матери и ее финансовых интересах Даниил говорит так: «Папа собирался жить дальше и обещал моей маме, что не надо ничего делать, не надо судов, потому что это скандалы. Папа собирался, как король Лир, половину отдать новой семье, половину - старой…
По закону 50% от совместного нажитого имущества супруги делят, а они (речь о его родителях. - Ред.) нажили приблизительно 90% всего имущества, которое у отца было…» Из слов Даниила понятно, как объясняется то, что его мама пропустила срок исковой давности и обратилась в суд спустя почти 22 года после развода.
Даниил уверен, что битва за наследство его отца только начинается: «Я подал гражданский иск к Марине Владимировне в Тверской суд о компенсации мне 20 миллионов 800 тысяч рублей, которые она изъяла из наследственной массы». Сколько сбережений наличными и на счетах было у Градского, неизвестно, и старший сын точной суммы не знает, но денег, говорят, было много, и Даниил намекает на то, что ими распоряжается вдова его папы.
Напомним, после смерти Градского Марина перевезла из московской квартиры в загородный особняк целых 100 миллионов рублей и хранила их под кроватью в сумке. Марину ограбили: подстроили ДТП, угрожали расправой, после которого она привезла преступников в дом и отдала деньги. Поймали и осудили одного из участников ограбления, другие вместе с деньгами исчезли. Теперь «живых» денег у вдовы, по ее словам, нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Грабители вынесли антикварные стулья
Градский купил всем своим детям по квартире в Москве - жильем обеспечены все. Что же они делят? Два загородных дома площадью более 1000 квадратных метров каждый (Марина с детьми живет в одном из домов). В центре Москвы в доме, где находился знаменитый «Елисеевский» магазин, Градский много лет назад выкупил целый этаж, в его собственность перешла часть здания площадью 401 квадрат.
Эти площади сдаются под офисы, рестораны и приносят большой доход. У музыканта были также две квартиры в Москве и девять земельных участков площадью от 304 до 2694 квадратов. Плюс деньги и счета.
Впрочем, кое-что из имущества уже успело исчезнуть. Адвокат Марины Лариса Широкова рассказала о том, что дом Градского снова ограбили - правда, не тот, в котором живет вдова. «15 августа в так называемом большом загородном доме Градского произошло ограбление, - сообщает адвокат. - Марине позвонил один из работников, который следит за домом, и сообщил, что в особняк проникли неизвестные и украли личные вещи.
Пропали дорогие антикварные стулья (как тут не вспомнить Ильфа и Петрова. - Ред.), семейные фотографии. После этого мы обратились в полицию. Марина живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку... До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора. Раздел имущества не закончен, все оно по-прежнему является общей наследственной массой. И это вносит свои неудобства. Если так будет продолжаться, к моменту разрешения судебного спора ущерб по объектам недвижимости может быть существенным. Никто за них сейчас не отвечает: охраны нет, видеокамер тоже.
Стоит большой, богатый, красивый дом, который никто не охраняет... Мы никого не обвиняем, но у всех членов семьи есть ключи от дома. Марина всегда считала, что семейный вопрос должен решаться конструктивно, по-родственному, а не в суде. Она предлагала мировое соглашение и условия, удобные для всех. Но другие наследники ее не хотят слышать» (вдова предлагала поделить наследство поровну на 5 частей, между ней и всеми детьми).
Тем временем суд затягивается, а ведь на одну лишь оценку имущества ушло много времени - Даниил не согласился с выводами оценщиков, которых сам же пригласил. Судя по всему, финала этой истории в ближайшее время ждать не стоит...