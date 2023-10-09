Самбурская в тугом платье заставила всех обомлеть: округлые полушария груди во всей красе — народ ахнул

На этот раз Самбурская решила облачиться в тугое платье в пол пурпурного цвета. Она продемонстрировала свои изящные формы. Актриса сделала акцент на очень глубоком декольте. Она обнажила свои упругие полушария груди. Артистка игриво стреляла глазками перед музыкантами.

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