Самбурская в тугом платье заставила всех обомлеть: округлые полушария груди во всей красе — народ ахнул

Настасья Самбурская уже давно стала известной. Она играет в кино и театре. Многие ее знают по роли в сериале «Универ». В свои 36 лет она не замужем, но много внимания уделяет фигуре. Она сделала свою фигуру спортивной. При этом артистка носит женственные наряды, подчеркивая свои достоинства. На днях она выступила на сцене, исполнив несколько песен.
На этот раз Самбурская решила облачиться в тугое платье в пол пурпурного цвета. Она продемонстрировала свои изящные формы. Актриса сделала акцент на очень глубоком декольте. Она обнажила свои упругие полушария груди. Артистка игриво стреляла глазками перед музыкантами.
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Поклонники были впечатлены. Многие зрители признались, что Настасья лишила их сна. «Ну до чего хороша», «Ой, вот это вид», «Все облизнулись, увидев эти дыньки», «Женщина, которая сводит с ума», «Услада для глаз», «Просто бесподобная», «Формы такие сочные», — стали писать в Сети.