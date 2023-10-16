«Я очень счастлив»: Прилучный выложил трогательные кадры с детьми Муцениеце и крохой-сыном Брутян

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он продолжает сниматься в кино. Звезда сериала «Мажор» не скрывает, что хорошо зарабатывает. Он в 2022 году устроил пышную свадьбу с Зепюр Брутян и купил большой дом, где до сих пор делает ремонт. А недавно у пары родился сын Микаэль. Для малыша покупают брендовые вещи. А на днях супруг улетели отдыхать в Дубай.
15 октября многие отметили День отца. Брутян поздравила мужа и восхитились тем, какой он хороший муж и папа. Сам актер выложил трогательные кадры с детьми. Он был запечатлен не только с малышом Микаэлем, но и детьми от первого брака с Агатой Муцениеце: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Примечательно, что наследники звезды с теплой относятся с маленькому брату.
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«Я очень счастлив, что Бог дал мне трех замечательных деток! Для меня быть их отцом – большая гордость! Всех причастных поздравляю с праздником!» – написал Павел.
Поклонники умилились кадрами. Но некоторые люди стали недоумевать, почему с такой любовью актер относится к детям, но не платит алименты. Недавно Муцениеце подала на бывшему мужа в суд, чтобы он начал платить деньги на содержание Тимофея и Мии.