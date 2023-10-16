«Я очень счастлив»: Прилучный выложил трогательные кадры с детьми Муцениеце и крохой-сыном Брутян

15 октября многие отметили День отца. Брутян поздравила мужа и восхитились тем, какой он хороший муж и папа. Сам актер выложил трогательные кадры с детьми. Он был запечатлен не только с малышом Микаэлем, но и детьми от первого брака с Агатой Муцениеце: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Примечательно, что наследники звезды с теплой относятся с маленькому брату.

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