Брутян показала трогательные кадры с подросшим сыном Прилучного: ножки пухлые, волосики торчат ежиком

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Уже больше года, как актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Многие были поражены тому, как быстро у них развивались отношения. А не так давно у пары родился сын Микаэль. Артист старается помогать молодой жене с ребенком. При этом он много работает.
Недавно Брутян захотела на море. Сразу Прилучный увез ее в Дубай. Супруги устроили себе романтичный образ. А 15 октября отмечался День отца. Актриса поздравила своего возлюбленного, а также выложила трогательные фото с подросшим наследником. На одном кадре она с нежностью целовала малыша на улице.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
На другом кадре Зепюр засняла сына, который лежал в боди с надпись на английском языке: «Я люблю папу». Лицо ребенка пара пока скрывает. Но фанаты разглядели пухлые ножки и его торчащие ежиком волосы.
«Несмотря на свою занятость и усталость, ты всегда находишь время на детей. Думаешь о них, заботишься, даришь незабываемые впечатления, искренне радуешься их успехам и стараешься во всем помочь.
Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину! Во всех смыслах этого слова», — заявила актриса.
Микаэль Прилучный. Фото: соцсети звезды
Одни поклонники поразились тому, как Брутян отзывается о муже. Но многие вспомнили, что бывшая жена Павла Прилучного недавно подала в суд на алименты. Агата Муцениеце хочет добиться, чтобы актер платил деньги на содержание его старших детей: сына Тимофея и дочки Мии. Наследники ходят в престижную школу, где обучение дорогое.