Брутян показала трогательные кадры с подросшим сыном Прилучного: ножки пухлые, волосики торчат ежиком

Недавно Брутян захотела на море. Сразу Прилучный увез ее в Дубай. Супруги устроили себе романтичный образ. А 15 октября отмечался День отца. Актриса поздравила своего возлюбленного, а также выложила трогательные фото с подросшим наследником. На одном кадре она с нежностью целовала малыша на улице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».