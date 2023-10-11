Брутян вышла на улицу с крохой-сыном Прилучного и укачала на руках: спела любимую песенку Микаэля

Пока Брутян сталкивается с разными трудностями. У наследника начали резаться зубки, поэтому он капризный и плохо и спит. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых предстала с малышом. Она сначала пыталась укачать его в коляске. Так как осень уже берет вверх и стало холодно в Москве, Зепюр облачилась в многослойный наряд. Она взяла Микаэля на руки и накрыла пледом. Звезда стала петь его любимую песню.

«Успокаиваемся под Baby Shark», — заявила она.

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