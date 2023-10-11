Брутян вышла на улицу с крохой-сыном Прилучного и укачала на руках: спела любимую песенку Микаэля

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Однако о ней заговорили в светских кругах в 2022 году, когда актриса закрутила роман с Павлом Прилучным. Ей удалось покорить одного из самых популярных холостяков в стране. А недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь избранница звезды заботится о малыше, занимается домашними делами и старается худеть, чтобы вернуться в форму.
Пока Брутян сталкивается с разными трудностями. У наследника начали резаться зубки, поэтому он капризный и плохо и спит. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых предстала с малышом. Она сначала пыталась укачать его в коляске. Так как осень уже берет вверх и стало холодно в Москве, Зепюр облачилась в многослойный наряд. Она взяла Микаэля на руки и накрыла пледом. Звезда стала петь его любимую песню.
«Успокаиваемся под Baby Shark», — заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Другие отметили, что мальчик быстро растет. «Какая вы милашка», «Ой, что за окуленок у вас заснул», «Все через это проходят», «Сколько у вас терпения», «Какая мама замечательная», «Паша выбрал настоящую заботливую женщину», — стали писать в Сети.