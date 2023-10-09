Брутян засняла, как Прилучный нянчится с пятимесячным сыном: Микаэль уже агукает и смеется

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он регулярно пополняет копилку новыми работами. Актер состоит в брак с Зепюр Брутян. Их роман развивался очень стремительно. А не так давно у пары родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» с трепетом относится к наследнику. От прошлых отношений у него есть еще двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз Зепюр подловила мужа, который сидел за столом и держал на руках пятимесячного малыша. Он болтал с ребенком, а Микаэль реагировал. Мальчик агукал и даже смеялся. Жена Прилучного с нежностью наблюдала за ними. Лицо наследника она скрыла на видео.
«Мои хулиганы», – заявила Брутян.
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Поклонники восхитились тем, как заботится о малыше Павел. Многие отмечают, что он хороший папа. Другие посчитали, что старшим наследникам актер не уделял столько внимания. «Ну что за нежность», «Какой голосок», «Нет ничего лучш заботливого папы», «Так спокойно сидит на ручках», — стали писать в Сети.