Брутян засняла, как Прилучный нянчится с пятимесячным сыном: Микаэль уже агукает и смеется

На этот раз Зепюр подловила мужа, который сидел за столом и держал на руках пятимесячного малыша. Он болтал с ребенком, а Микаэль реагировал. Мальчик агукал и даже смеялся. Жена Прилучного с нежностью наблюдала за ними. Лицо наследника она скрыла на видео.

«Мои хулиганы», – заявила Брутян.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».