Зепюр Брутян: как попала в кино, вышла замуж за Павла Прилучного и когда в их семье случилось пополнение

Имя Зепюр Брутян стало известно широкой публике после того, как она стала женой Павла Прилучного. Хотя девушка уже несколько лет строит карьеру актрисы. Судьбоносное знакомство со знаменитым «мажором» произошло еще в 2019 году, но все закрутилось у них в 2022-м. Как развивались события, когда состоялась свадьба и произошло пополнение в семье - читайте далее.
Зепюр Брутян: детство, родители, гражданство, национальность
Актриса Зепюр Брутян родилась в городе Эчмиадзине Армении 18 февраля 1996 году в армянской семье. Она стала средней дочерью Аршака и Гаянэ Брутян, появившись через 4 года после сестры Рипсимэ и на 3 года раньше брата Геворга.
Зепюр Брутян в детстве. Фото: соцсети
С детства Зепюр увлекалась танцами, художественной гимнастикой и вокалом. После переезда семьи в Москву стала посещать музыкальную школу. Поступать девушка в 2013 году решила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, став ученицей первого в истории заведения набора. Она попала на курс Сергея Шенталинского.
В ходе учебы Брутян не раз выходила на сцену «Сатирикона», где проходили практику все студенты заведения. Она сыграла в таких постановках, как «Восемь любящих женщин», «Вечер романсов», «Как хорошо, что ты есть», «Зал ожидания», «День рождения Смирновой». Диплом актрисы она получила в 2017 году.
Зепюр Брутян в спектакле "Как хорошо, что ты есть". Фото: соцсети
Зепюр Брутян: кино
Фильмография молодой актрисы пока не так богата проектами, зато роли Зепюр, которыми она успела запомниться зрителю, получились яркими и заметными.
В кино Брутян дебютировала в 2018 году. Она сыграла цыганку Джуну в мини-сериале «Батальон». В следующем году красавица появилась в веб-сериале «Фейк-ньюс», а также снялась в эпизоде драмеди «Бихэппи».
Зепюр Брутян в сериале "Батальон". Фото: соцсети
Летом 2019 года на экраны вышел сериал «В клетке» с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Появилась в проекте и Зепюр Брутян. Она сыграла Изабель, криминальную драму показали на НТВ. Продолжение истории вышло в 2021 году, также при участии Брутян.
Зепюр Брутян с Павлом Прилучным на съемках сериала "В клетке". Фото: соцсети
2020 год вошел в творческую биографию актрисы детективным сериалом «Три капитана», детективом «Статья 105». В 2021 году на экраны вышел фильм про фигуристов «Последний аксель», в котором Брутян исполнила роль одной из спортсменок. Для этого ей пришлось освоить фигурное катание, а помогал ей в этом задействованный в картине олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Зепюр Брутян и Алексей Ягудин на съемках "Последнего акселя". Фото: соцсети
Зепюр Брутян: другие проекты
Яркая актриса успела сняться в нескольких музыкальных клипах. Она сыграла роковую красотку в ролике армянского исполнителя Гагика Езакяна на песню Sirt, а также сыграла цыганку в клипе Massi Howaida на композицию Bada, Bada.
Зепюр Брутян: личная жизнь
Зепюр воспитана в строгих армянских традициях. И до свадьбы со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным не была замечена в отношениях. Познакомились актеры на площадке драмы «В клетке», и, по слухам, уже в конце 2020 года начали встречаться. Однако, Прилучный был в отношениях с Мирославой Карпович, переживал непростой развод с женой Агатой Муцениеце и никак не комментировал личную жизнь.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети
В мае 2022 года в Сети появилась информация, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян зарегистрировали брак. Сами звезды начали активно публиковать совместные фото с морского курорта, подогревая интерес публики и порождая массу слухов. При этом, от каких-либо заявлений пара отказывалась. А в конце отпуска оба поблагодарили друг друга за пиар. Журналисты были в растерянности. Но тут в базе данных ИП вдруг вместо фамилии «Брутян» появилась «Прилучная» - Зепюр переименовалась по мужу. Тогда-то сомнений ни у кого не осталось.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
И уже в конце лета на всю Москву прогремела большая армянская свадьба Прилучного и Брутян. Гости, большой торт и великолепное платье невесты – все атрибуты торжества присутствовали на празднике, собрались самые близкие и родные. А снимки с мероприятия Прилучный и Брутян публикуют по сей день.
Свадьба Зепюр Брутян и Павла Прилучного. Фото: соцсети
Осенью молодые рассказали свою историю любви на страницах глянца. Оказалось, что они случайно пересеклись в марте этого года в торговом центре, и уже не расставались. «Мажор» сделал предложение армянской красавице через три дня после этой встречи!
К слову, Прилучный – отец двоих детей, и он доволен тем, как сын с дочкой приняли его молодую жену. Сама Зиппи, как ласково именует Павел любимую, ладит с его наследниками и с удовольствием проводит с ними время.
Зепюр Брутян: внешность
По наблюдениям поклонников, Зепюр Брутян сильно изменила свою внешность. Многие уверены, что она лишилась своей национальной изюминки - армянского носа, и в этом ей помогла операция ринопластики.
Зепюр Брутян до пластики. Фото: соцсети
Также губы Зепюр с годами стали больше и сочнее – в этом, судя по всему, ей помогли филлеры и гиалуроновые инъекции. Кроме того, заметно изменена у актрисы форма подбородка – он сейчас у нее более точеный и заостренный, нежели ранее. Врачи подозревают, что Брутян обзавелась «углами Джоли», то есть сделала контурную пластику лица.
А вот с фигурой Брутян повезло от природы. Ее рост 159 см, а вес 45 кг, и девушка нередко публикует снимки в купальниках, так что поводов для гордости у мужа не убавляется.
Зепюр Брутян сегодня
В конце осени 2022 года в Сети поползли слухи о том, что в семье Прилучного и Брутян ожидается пополнение. На одном из мероприятий люди углядели животик у Зепюр, и по сей день непонятно, беременна ли она на самом деле.
Пара не расстается ни на день, стараясь даже по работе ездить вместе. Недавно они завели щенка американского стаффордширского терьера, назвали ее Тэффи и показывают в соцсетях, как она растет.
Тэффи. Фото: соцсети