Зепюр Брутян: как попала в кино, вышла замуж за Павла Прилучного и когда в их семье случилось пополнение

Имя Зепюр Брутян стало известно широкой публике после того, как она стала женой Павла Прилучного. Хотя девушка уже несколько лет строит карьеру актрисы. Судьбоносное знакомство со знаменитым «мажором» произошло еще в 2019 году, но все закрутилось у них в 2022-м. Как развивались события, когда состоялась свадьба и произошло пополнение в семье - читайте далее.

Зепюр Брутян: детство, родители, гражданство, национальность

Актриса Зепюр Брутян родилась в городе Эчмиадзине Армении 18 февраля 1996 году в армянской семье. Она стала средней дочерью Аршака и Гаянэ Брутян, появившись через 4 года после сестры Рипсимэ и на 3 года раньше брата Геворга.