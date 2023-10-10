Кудрявцева показала, как пятилетняя дочка повеселилась на празднике: в пышном платье плюхнулась в бумажные конфетти

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она часто появляется на публике в роскошных нарядах. В свои 52 года блондинка следит за внешностью. Она не скрывает, что порой поправляется, но все же не дает себе расслабляться. Ведущая шоу «Секрет на миллион» растит дочку Марию. Девочка в свои пять лет тоже любит активный образ жизни и яркие наряды.
Не так давно Лера сводила наследницу на детский праздник. Малышка предстала в пышном черно-белом платье в горох. Она с радостью общалась с другими маленькими гостями. А в конце вечеринки начался дождь из конфетти. Аниматоры взяли ее за руки и за ноги, стали раскачивать. В итоге дочка телеведущей плюхнулась в гору бумажных конфетти. Она не скрывала своего счастья.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Мария. Многие отметили, что она подросла. «Прелесть», «Какая красивая малышечка», «Невероятно красивая и милая!», «Глаза — нереальные», «Ну какая же красивая девочка!», «Какая уже взрослая», — стали писать подписчики. Напомним, что у Леры также есть сын Жан от первого брака и внук Лев.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды