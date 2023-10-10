Кудрявцева показала, как пятилетняя дочка повеселилась на празднике: в пышном платье плюхнулась в бумажные конфетти

Не так давно Лера сводила наследницу на детский праздник. Малышка предстала в пышном черно-белом платье в горох. Она с радостью общалась с другими маленькими гостями. А в конце вечеринки начался дождь из конфетти. Аниматоры взяли ее за руки и за ноги, стали раскачивать. В итоге дочка телеведущей плюхнулась в гору бумажных конфетти. Она не скрывала своего счастья.

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