Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие шоу, как «Секрет не миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 52 года не перестает держать себя в форме. Сергей Лазарев не раз отмечал, что его экс-возлюбленная не стареет. У телеведущей растет дочка Мария, которой пять лет.

Звезда состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на слухи о проблемах в отношениях, они демонстрируют идиллию.