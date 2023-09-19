Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие шоу, как «Секрет не миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 52 года не перестает держать себя в форме. Сергей Лазарев не раз отмечал, что его экс-возлюбленная не стареет. У телеведущей растет дочка Мария, которой пять лет.
Звезда состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на слухи о проблемах в отношениях, они демонстрируют идиллию.
На этот раз Лера решила поздравить мужа с его днем рождения. Они отказались от большого праздника. Телеведущая засняла, как хоккеист стоит на кухне с игрушечной гитарой и делает вид, что зажигательно на не играет, как настоящий рокер. Маленькая Мария в поло и юбке стояла рядом. Она танцевала в так музыке. Ей удалось создать группу с отцом.
«Папе 36 лет!» – написала Кудрявцева.
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Вечер звездная семья провела вместе дома. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лера рядом с мужем выглядит еще моложе. Другие поразились тому, как маша похожа на мама и папу, унаследовав лучшее от родителей. «Как это классно», «Замечательный папа!», «Машка у вас такое чудо!», «Глаза мамины, улыбка папина», «Отрыв! Супер», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды