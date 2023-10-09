Кристина Асмус в рваных джинсах блеснула упругими бедрами на улице — на костылях и с голым «орехом»

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она регулярно появляется на публике. Актриса любит делится пикантными кадрами в соцсетях. Она не скрывает, что поправилась в этом году. А недавно артистка сломала ногу и оказалась в больнице. Однако ей сделали операцию. Она уже не только вернулась домой, но и приступила к новой работе.
9 октября Асмус выложила новое фото. Она красовалась у гримерного вагончика. Актриса стояла на костылях. Она была в майке и рваных джинсах. Так как разрезы были прямо сзади у пятой точки, она засветила свои упругие бедра на улице.
«Уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в спец. обуви… Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла», — заявила актриса.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
А вот поклонники были обескуражены. Одни восхитились тем, как Кристина самоотверженно работает, хотя могла быть на больничном. Другие были поражены ее нарядом. «Это те самые легендарные джинсы?», «Может надо перестать скакать как в юности и немного успокоиться уже», «Опять показала свой орех», «В любой ситуации оголятся», — стали писать в Сети.