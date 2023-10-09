Кристина Асмус в рваных джинсах блеснула упругими бедрами на улице — на костылях и с голым «орехом»

9 октября Асмус выложила новое фото. Она красовалась у гримерного вагончика. Актриса стояла на костылях. Она была в майке и рваных джинсах. Так как разрезы были прямо сзади у пятой точки, она засветила свои упругие бедра на улице.

«Уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в спец. обуви… Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла», — заявила актриса.

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