Асмус сообщила, что получила серьезную травму: «Со сложным смещением»

Теперь ей предстоит операция. Известно, что в настоящее время она снимается в художественном фильме, работа проходит в Ленинградской области. Подписчики желают Кристине скорейшего выздоровления.

«Блин, это просто жесть. Бедная девушка, пожелаем ей скорейшего выздоровления», «Это неприятно, надеюсь, скорее поправишься», «Ну ничего себе. Как так умудрились? Скорейшего выздоровления!» — написали некоторые люди.

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