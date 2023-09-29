Асмус сообщила, что получила серьезную травму: «Со сложным смещением»

Актриса Кристина Асмус срочно вышла на связь с подписчиками и объявила, что у нее случилась беда. Звезда сериала «Интерны» сделала это в довольно нецензурной манере, написав многоэтажный пост с одним матерным словом. Дело в том, что травма, которую она получила, обездвижит ее на несколько недель.
«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — обреченно сообщила звезда.
Как именно это произошло, Асмус позднее уточнила: «Прыгнула, приземлилась на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст моих костей, кажется, слышал весь город».
Теперь ей предстоит операция. Известно, что в настоящее время она снимается в художественном фильме, работа проходит в Ленинградской области. Подписчики желают Кристине скорейшего выздоровления.
«Блин, это просто жесть. Бедная девушка, пожелаем ей скорейшего выздоровления», «Это неприятно, надеюсь, скорее поправишься», «Ну ничего себе. Как так умудрились? Скорейшего выздоровления!» — написали некоторые люди.
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