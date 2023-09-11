«Я выхожу замуж во второй раз»: Кристина Асмус неожиданно предстала в пышном свадебном платье и фате

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной. Актриса полюбилась многим благодаря роли в сериале «Интерны». Однако потом она стала играть более смелых персонажей и даже отметилась в откровенных постельных сценах. А после развода с Гариком Харламовым она закрутила отношения с коллегой Романом Евдокимовым.
Обычно Кристина редко говорит о личной жизни. Долгое время она скрывала своего возлюбленного, а потом они стали делать откровенные фотосессии. Более того, артистка придумала целый план, чтобы необычно поздравить избранника с днем рождения. А 11 сентября Асмус неожиданно сообщила о свадьбе. Она предстала в номере отеля в белом пышном свадебном платье с кружевом, диадемой и фатой.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там», — заинтриговала звезда.
Поклонники подозревают, что актриса действительно так решила объявить о помолвке с избранником. Другие отметили, что наряд точно выбран для кино, так как у Кристины другой стиль. «Ой, ну да», «Я думаю Кристина выбрала бы для своей свадьбы другое платье», «Явно не ваш лучок», — стали писать в Сети.