«Я выхожу замуж во второй раз»: Кристина Асмус неожиданно предстала в пышном свадебном платье и фате

Обычно Кристина редко говорит о личной жизни. Долгое время она скрывала своего возлюбленного, а потом они стали делать откровенные фотосессии. Более того, артистка придумала целый план, чтобы необычно поздравить избранника с днем рождения. А 11 сентября Асмус неожиданно сообщила о свадьбе. Она предстала в номере отеля в белом пышном свадебном платье с кружевом, диадемой и фатой.

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