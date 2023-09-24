Исхудавший и полысевший: Костомаров показал, как выглядел после ампутаций и нескольких месяцев в больнице

Роман Костомаров в начале 2023 года заставил переживать всю страну. После ряда выступлений на новогодних каникулах фигурист заболел. А после похода в баню с друзьями ему стало плохо. В больницу он попал с пневмонией, но уже спустя сутки начался сепсис.

На третий день его жене Оксана Домниной сообщили, что понадобится ампутация. В итоге до самого лет олимпийский чемпион находился в больнице. Его несколько раз вводили в кому. Также ему ампутировали стопы и кисти рук. В июне он учился ходить на протезах, а теперь у него появилась бионическая рука.