«Просто было больно, везде больно»: Костомаров впервые показал, что осталось от правой руки под бинтами

Он не скрывает, что все болит, хотя иногда он даже бегает.

«Там кость и мышцы. Со временем она становится худой. Нога уменьшается в размере. Первое время это очень больно и неприятно», – поделился фигурист

Даже сквозь боль от мозолей он выходил на восстановительные тренировки. Боли в ногах у Костомарова будут вплоть до года. Он также отметил, что сможет бегать, но трусцой. А вот с руками работа только начинается.

Его левая руках еще не зашита. Врачи борются за сохранение ладони. А вот права полностью обработана. В студии Роман впервые снял бинты и показал, как теперь выглядит его конечность.

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