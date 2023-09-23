«Просто было больно, везде больно»: Костомаров впервые показал, что осталось от правой руки под бинтами

Роман Костомаров уже давно стал известным фигуристом. Он выступал на льду много лет и был уверен, что как минимум до 50 лет будет блистать. Но в 2023 году спортсмен попал в больницу. Он был болен пневмонией, но все перешло в сепсис. Олимпийский чемпион был в коме, пережил микроинсульт. В итоге врачам пришлось ампутировать ему ступни, а также кисти рук. Уже больше трех месяцев он учится ходить на протезах.
На этот раз Роман пришел в студии шоу «Секрет на миллион». Он рассказал Лере Кудрявцевой про все, что пережил в этом году. Фигурист признался, что его спасение — чудо. Он находит в себе силы, чтобы и дальше преодолевать трудности ради своих родных. Фигурист показал протезы, которые у него есть. Но по первости для него каждый шаг все равно дается с болью. Потому что ноги не привыкли к такой нагрузке:
«Отстегивается все просто, я даже могу. Начал ходить — просто было больно, везде больно», – пояснил гость в студии.
У Романа Костомарова протезы ног. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Он не скрывает, что все болит, хотя иногда он даже бегает.
«Там кость и мышцы. Со временем она становится худой. Нога уменьшается в размере. Первое время это очень больно и неприятно», – поделился фигурист
Даже сквозь боль от мозолей он выходил на восстановительные тренировки. Боли в ногах у Костомарова будут вплоть до года. Он также отметил, что сможет бегать, но трусцой. А вот с руками работа только начинается.
Его левая руках еще не зашита. Врачи борются за сохранение ладони. А вот права полностью обработана. В студии Роман впервые снял бинты и показал, как теперь выглядит его конечность.
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Лера едва могла сдерживать эмоции. А Оксана Домнина привыкла помогать мужу. Она продемонстрировала, как на руку надевается бионический протез. С его помощью спортсмен сможет здороваться, брать в руки предметы и даже кушать ложкой. Однако на вторую руку протез еще делается, так как первый образец не подошел по размеру.