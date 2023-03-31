Выиграл Олимпиаду и лишился конечностей: как Роман Костомаров попал в фигурное катание и из-за чего оказался в больнице

Звезда танцев на льду Роман Костомаров после двух месяцев реанимации пошел на поправку, пережив инсульты и ампутацию рук и ног. Теперь у него впереди новая жизнь, в которой он заново будет учиться ходить. Что на самом деле произошло с фигуристом, с какими бедами столкнулся организм спортсмена, и сможет ли он снова встать на коньки — читайте в нашем материале.
Роман Костомаров: детство, родители, гражданство
Фигурист Роман Сергеевич Костомаров родился в Москве 8 февраля 1977 года. Его семья не имела отношения к спорту: мама работала поваром, папа — электриком. Роман был старшим ребенком в семье, у него есть брат Денис.
Роман Костомаров в детстве. Фото: соцсети
С детства мальчик тянулся к спорту. Родители спохватились к девяти годам, но в плавание его не взяли, а в гимнастике сказали, что по возрасту поздно уже. И тогда друг семьи Лидия Караваева, тренер фигуристов, предложила Костомаровым привести Романа к ней, в пару с Катей Давыдовой, дочкой тренера.
Мальчик занимался с энтузиазмом, но жутко стеснялся этого вида спорта, говорил всем, что будет хоккеистом или фигуристом-одиночником. Окончив школу, спортсмен поступил в Московскую академию физической культуры, проколол ухо, как его кумир, фигурист Сергей Пономаренко, и начал свой триумфальный путь к пьедесталу.
Молодой Роман Костомаров (второй справа) с друзьями. Фото: соцсети
Роман Костомаров: начало карьеры, США
Костомаров дебютировал с Екатериной Давыдовой в 1993 году на чемпионате мира среди юниоров. Через три года они стали победителями этого турнира. В следующем году выиграли бронзу на чемпионате России.
1998 год начался у Костомарова со смены тренера, он перешел в группу Натальи Линичук, поменял и пару по рекомендации нового наставника. Ей стала Татьяна Навка. По росту они подходили друг другу оптимально: у Навки 170 см и вес 51 кг, у Костомарова — 182 см при весе 75 кг. Дуэт уехал в США, чтобы тренироваться там, и в 21 год Роман оказался в Дэлавэре.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press
Правда, через год Линичук предложила Костомарову новую партнершу – Анну Семенович, Роман послушался, и пара смогла даже занять второе место на чемпионате России в 2000 году.
Но на чемпионате Европы они стали лишь десятыми, а на чемпионате мира по фигурному катанию даже не вошли в десятку, произошел печальный момент: Семенович коньком наехала на камешек — стразу от платья предыдущей спортсменки, — нога соскользнула, она упала и повредила колено.
Анна Семенович. Фото: Global Look Press
Тогда Костомаров смог восстановить свой союз с Татьяной Навкой, а их тренером стал Александр Жулин, муж фигуристки. И к Олимпиаде 2006 года дуэт подошел в статусе фаворита — за три сезона подряд они допустили всего одно поражение.
Роман Костомаров: турниры, Олимпиада-2006
В 2003 году дуэт Романа Костомарова и Татьяны Навки победил на чемпионате России, а позже пара выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Швеции. Золотым для фигуристов стал 2004 год. На всех стартах — от чемпионата России до международных соревнований — они становились чемпионами.
Роман Костомаров и Татьяна Навка в 2005 году. Фото: Global Look Press
К Олимпиаде в Турине дуэт подошел в полной готовности. Тренерский состав Костомарова и Навки делал ставку на произвольную программу с танцем «Кармен», его ставила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Татьяна Дручинина. По оценкам специалистов в области фигурного катания, Костомаров и Навка выдали в Турине «выдающийся прокат» и завоевали олимпийское золото.
Роман Костомаров и Татьяна Навка с олимпийскими медалями Турина-2006. В центре — Александр Жулин. Фото: Global Look Press
После триумфа пара приняла решение завершить профессиональную карьеру. Таким образом за свою карьеру в танцах на льду Костомаров стал олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратный чемпион России. Имеет звание заслуженного мастера спорта России.
Роман Костомаров: ледовые шоу
После завершения спортивной карьеры Роман возвратился из США в Россию. С 2006 года он является постоянным участником проектов Первого канала, продюсером которых является Илья Авербух. Первым таким стали «Звезды на льду», где в паре с актрисой Екатериной Гусевой олимпийский чемпион дошел до полуфинала.
Роман Костомаров и Екатерина Гусева. Фото: Global Look Press
С 2007 года начался проект «Ледниковый период», ни один сезон которого Костомаров не пропустил. В паре с актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой в том же году он занял первое место, в 2009 году снова поднялся на высшую ступень пьедестала уже с певицей Юлией Ковальчук.
В 2010 году вышло шоу «Лед и пламень», в нем Костомаров танцевал вместе с певицей Сати Казановой, они заняли третье место. 2011 год — новый проект под названием «Болеро», где пару фигуристам составляли танцоры. Костомаров и балерина Наталья Осипова взяли тогда серебро. В 2018 году Костомаров был членом жюри первого детского «Ледникового периода» на Первом канале.
Роман Костомаров и Анна Старшенбаум в шоу «Ледниковый период» в 2021 году. Фото: Global Look Press
Кроме ледовых шоу, Костомаров попробовал себя в вокальном проекте «Маска» на НТВ в 2022 году. Это был третий сезон, и фигурист примерил костюм Пса. Рассекретили его первым, но никто так и не отгадал Романа по голосу.
Роман Костомаров в шоу «Маска». Фото: НТВ
Снимался Костомаров и в кино. Дебютным стал сериал «Жаркий лед» в 2008 году, а в 2010 году на экраны вышли сразу два фильма с участием фигуриста — криминальная драма «Близкий враг» и комедия «На измене».
В последние годы чемпион активно принимал участие в мюзиклах и ледовых постановках Ильи Авербуха. Например, выходил на лед в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», а в постановке «Волшебник страны Оз» сыграл женского персонажа — злую волшебницу Брунгильду!
Роман Костомаров: личная жизнь
Статный голубоглазый красавец-фигурист был женат дважды. Первой супругой чемпиона стала фигуристка-одиночница Юлия Лаутова. Она москвичка, но жила и тренировалась в Австрии, за которую выступала на международных турнирах. Отношения у пары некоторое время были на расстоянии, потом девушка завершила карьеру, и в 2004 году они смогли сыграть пышную свадьбу.
Роман Костомаров и Юлия Лаутова. Фото: Global Look Press
Жена перебралась к мужу в Америку. К Олимпиаде в Турине Костомаров все внимание, силы и время направил на подготовку к стартам, и его половинке не хватало мужа. Отношения стали портиться, и через три года Лаутова и Костомаров развелись.
Второй женой фигуриста стала подруга его жены. Спортсменка Оксана Домнина даже была на их свадьбе гостем, а с Романом они познакомились еще в 2001 году. Девушка всячески избегала ухаживаний, поскольку чемпион как-никак был мужем ее подруги. Но в итоге Костомаров добился ее расположения.
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: соцсети
Против Домниной была мама фигуриста, Валентина Николаевна. Она винила Оксану в семейном разладе, считала, что это из-за нее пара развелась. И целый год не воспринимала новую пассию сына, отказывалась общаться с ней.
Сначала пара четыре года жила в гражданском браке. В 2011 году у них родился первенец — дочка Настя. А через два года Домнина ушла от Костомарова. Причин было сразу две: она не дождалась от него предложения руки и сердца, и у нее случился роман с актером Владимиром Яглычем, с которым танцевала в паре на «Ледниковом периоде».
Роман Костомаров с дочкой Настей. Фото: соцсети
Сердце Костомарова было разбито. Он тяжело отпустил Домнину, даже набил знаковое тату на руке Love — crucifixion («Любовь — распятие»). Но в итоге Оксана вернулась к Роману, который спешно сделал ей предложение, чтобы уже никуда не отпускать. Они поженились в 2014 году.
А в январе 2016 года Костомаров снова стал отцом. На этот раз Домнина подарила ему сына, которого назвали Ильей.
Роман Костомаров с сыном Ильей. Фото: соцсети
Роман Костомаров: общественная позиция
Фигурист поддержал нашу страну в конце февраля 2022 года, написав патриотичный пост. В конце года за это Украина ввела персональные санкции против Костомарова.
Роман Костомаров: болезнь, ампутация
В новогодние каникулы наступившего 2023 года Костомаров трудился на катке — показывали спектакль «Волшебник страны Оз». Причем спортсмен был простужен, но не отказался кататься. 8 января, после последнего спектакля, фигурист слег с температурой. А 10 января его госпитализировали с пневмонией, и сразу в реанимацию.
Роман Костомаров на льду в образе Брунгильды. Фото:соцсети
Двустороннее воспаление легких не оставило шанса фигуристу дышать самому — его подключили к аппарату ИВЛ. Но развилась острая дыхательная недостаточность, понадобилась помощь еще одного прибора – ЭКМО, искусственно насыщающего кровь кислородом.
К крайне тяжелому состоянию Костомарова добавился сепсис, начался некроз тканей. Врачи заговорили об ампутации и вскоре провели первую операцию: ампутировали обе стопы. Но некроз не остановили, руки утратили подвижность. Тогда пришлось «чистить» верхние конечности: ампутировали несколько пальцев на обеих руках. По некоторым данным, — обе кисти.
Роман Костомаров всегда поддерживал форму. Фото: соцсети
А затем пошли новости одна страшнее другой: у Костомарова случился инсульт, после него еще один, он потерял зрение на одном глазу. Начали отказывать внутренние органы. И по сей день непонятно, что из этого правда. Родные, возможно, смогут рано или поздно рассказать, что пережил Роман в то непростое время.
Семья фигуриста никак не комментировала произошедшее и ждала, как и все друзья и поклонники, выздоровления фигуриста. Поэтому многое, что попадало в СМИ, было основано на утечках от анонимных источников — персонала Коммунарки, в которой лежит Костомаров.
После последней операции, произошедшей в 20-х числах марта, некроз был побежден. Состояние чемпиона стабилизировали, отключили от ИВЛ, он дышит самостоятельно и находится в сознании. 28 марта врачи заявили, что начали готовить фигуриста к протезированию — впереди у него серьезный и длительный период реабилитации и фактически начало новой жизни.
Роман Костомаров сегодня
Разные врачи дают свои прогнозы относительно сегодняшнего состояния Костомарова. Но сходятся в одном: фигурист сможет ходить и даже вставать на коньки. Современные протезы позволяют пациенту жить полной жизнью и заниматься любимыми делами. Правда, выполнять сложные элементы олимпийский чемпион в танцах на льду уже не сможет. Как бы то ни было, из своего главного боя — за жизнь — он вышел победителем.