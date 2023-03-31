Выиграл Олимпиаду и лишился конечностей: как Роман Костомаров попал в фигурное катание и из-за чего оказался в больнице

Звезда танцев на льду Роман Костомаров после двух месяцев реанимации пошел на поправку, пережив инсульты и ампутацию рук и ног. Теперь у него впереди новая жизнь, в которой он заново будет учиться ходить. Что на самом деле произошло с фигуристом, с какими бедами столкнулся организм спортсмена, и сможет ли он снова встать на коньки — читайте в нашем материале.

Роман Костомаров: детство, родители, гражданство

Фигурист Роман Сергеевич Костомаров родился в Москве 8 февраля 1977 года. Его семья не имела отношения к спорту: мама работала поваром, папа — электриком. Роман был старшим ребенком в семье, у него есть брат Денис.